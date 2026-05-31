Coupe du Faso 2026 : Vitesse FC remporte son premier titre face à Sporting Football des Cascades

Vitesse FC a remporté la Coupe du Faso 2026 en battant le Sporting Football des Cascades en finale. L’équipe venue de Bobo-Dioulasso s’est imposée lors de la séance des tirs au but ce 31 mai 2026 au Stade du 4 Août de Ouagadougou, en présence du chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré.

Deuxième finale perdue pour le Sporting Football des Cascades en Coupe du Faso. Finaliste malheureux en 2025 face au Rahimo FC, l’équipe de Banfora entendait se rattraper cette saison face à Vitesse FC, qui disputait pour sa part sa première finale de la Coupe du Faso. Le Sporting ouvre le score (1-0). L’égalisation intervient. Pas de prolongation.

Le Sporting y croyait, Vitesse FC aussi

Il faut la séance des tirs au but pour départager les deux formations. C’est Mohamed Zongo, l’une des révélations du championnat burkinabè, qui a signé avec Chelsea, qui ouvre d’abord le score pour le Sporting Football des Cascades, avant qu’Assami Sansan Dah, l’un des vétérans du championnat burkinabè, n’égalise. Il faut recourir à la séance des tirs au but. C’est là que Vitesse FC s’impose (6-5).

Une belle victoire pour l’ancienne star du football burkinabè, fondateur et entraîneur du club, Mamadou Zongo, dit Bébéto. C’est le premier titre de Vitesse FC.