Marthe Koala médaillée d’or en saut en longueur au World Continental Tour

La Burkinabè Marthe Koala vient de remporter une nouvelle médaille d’or. La spécialiste du saut en longueur burkinabè s’est imposée ce dimanche 31 mai 2026 au World Continental Tour avec un saut de 6,69 mètres.

« Une nouvelle victoire ce soir avec une performance de 6,69 m lors du World Continental Tour Bronze en Grèce pour souhaiter une très belle fête à toutes les mamans du Burkina et du monde entier », c’est un message posté par Marthe Koala après son sacre au World Continental Tour dans la catégorie bronze.

Marthe Koala, avec une performance de 6,69 m, devance l’Ukrainienne Iryna Budzynska qui réalise 6,66 m. La Britannique Funminyi Oladjide est troisième avec une performance de 6,53 mètres.

C’est une nouvelle performance pour l’athlète burkinabè après sa médaille d’argent aux Championnats d’Afrique.