Marthe Koala médaillée d’or en saut en longueur au World Continental Tour

OUEDRAOGO Envoyer un courriel il y a 47 minutes
0 Temps de lecture 1 minute
Marthe Koala ajoute une nouvelle médaille à sa collection.

La Burkinabè Marthe Koala vient de remporter une nouvelle médaille d’or. La spécialiste du saut en longueur burkinabè s’est imposée ce dimanche 31 mai 2026 au World Continental Tour avec un saut de 6,69 mètres.

« Une nouvelle victoire ce soir avec une performance de 6,69 m lors du World Continental Tour Bronze en Grèce pour souhaiter une très belle fête à toutes les mamans du Burkina et du monde entier », c’est un message posté par Marthe Koala après son sacre au World Continental Tour dans la catégorie bronze.

Marthe Koala, avec une performance de 6,69 m, devance l’Ukrainienne Iryna Budzynska qui réalise 6,66 m. La Britannique Funminyi Oladjide est troisième avec une performance de 6,53 mètres.

C’est une nouvelle performance pour l’athlète burkinabè après sa médaille d’argent aux Championnats d’Afrique.

 
     
OUEDRAOGO Envoyer un courriel il y a 47 minutes
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de OUEDRAOGO

OUEDRAOGO

Articles similaires

Gouvernance de l’Internet au Burkina Faso : Le « Women IGF-BF », un rempart pour l’inclusion et la sécurité des femmes en ligne

il y a 2 heures

Hadj 2026 : Le programme des vols retour des pèlerins burkinabè dévoilé

il y a 5 heures

Entrepreneuriat et innovation : C’est parti pour la 2e édition du Hackathon des Grandes Écoles

il y a 9 heures

Sécurité et santé au travail : La CNSS forme des professionnels de médias

il y a 9 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page