Saut en longueur : Double victoire de Marthe Koala au Kenya et au Bostwana

L’athlète burkinabè Marthe Koala entame une saison sportive canon. La championne burkinabè a enregistré sa deuxième victoire en un week-end en remportant le Golden Grand prix du Bostwana dans le concours du saut en longueur ce dimanche 26 avril 2026.

D’abord, c’est à Nairobi au Kenya que Marthe Koala s’est illustrée au concours du saut en longueur le vendredi 24 Avril 2026.

La Burkinabè a réalisé une performance de 6m77 pour s’arroger la médaille d’or lors des World athletic continental Tour Gold.

Avec cette performance, Marthe Kaola réalise la meilleure performance de la saison au saut en longueur dès sa première compétition. Elle devance dans la compétition, l’Américaine Tionna Tobias (6,49m) et Esraa Owis (6,47m)

Mais, elle ne se repose pas sur ses victoires. L’athlète burkinabè enchaîne avec le Golden Grand Prix Bostwana.

Cette fois, Marthe Kaola réalise un saut de 6m64 et devance l’Américaine Tionna Tobias (6,35m) et Nolte Danielle de l’Afrique du Sud (6,30). Un bon début de saison personnel pour Marthe Koala.