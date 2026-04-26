Après Kilian Nikièma, au tour de Hillel Konaté de faire monter son équipe en Ligue 1

Le gardien de but burkinabè Hillel Konaté est l’un des principaux acteurs de la montée en D1 de l’ESTAC Troyes. Arrivé cette saison à Troyes, il contribue à la montée du club trois ans après sa relégation.

Même si le gardien de but de 31 ans n’est plus appelé en sélection, il brille en club. Profitant de la blessure du gardien titulaire de l’ESTAC Troyes, Hillel Konaté a su s’imposer dans les buts de son club.

Troyes a profité de sa victoire (3-0) face à Saint Étienne pour assurer sa montée en Ligue 1, le samedi 25 Avril 2026.

Hillel Konaté a disputé quatre matchs avec les Étalons du Burkina Faso. Il avait été convoqué par Hubert Velud pour disputer la CAN même s’il est resté sur le banc.

Kilian Nikièma avait lui également permis à son club Ado Den Haag d’assurer sa montée en première division aux Pays-Bas.

Il est également en lice pour le titre de meilleur joueur gardien de la deuxième division des Pays-Bas.

S’il est dans les plans de Amir Abdou, le Burkina Faso pourrait avoir trois gardiens de but dans les championnats de haut niveau.