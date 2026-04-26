SNC Bobo 2026 : La LONAB apporte un soutien de 50 millions de FCFA

Dans le cadre de la 22e édition de la Semaine Nationale de la Culture (SNC), la Loterie Nationale Burkinabè (LONAB) a procédé, ce dimanche 26 avril 2026 à une remise officielle de fonds. La cérémonie s’est déroulée à Bobo-Dioulasso, ville hôte de la manifestation culturelle.

Le partenaire historique de la biennale a remis un chèque d’une valeur de 50 millions de francs CFA au comité d’organisation. Ce montant est destiné à accompagner l’organisation pratique des activités de cette édition, dont le thème porte sur la jeunesse et les valeurs sociales.

« En apportant un appui financier de 50 millions de francs CFA à la 22e édition de la Semaine nationale de la culture, la LONAB réaffirme sa conviction profonde que la culture est un pilier essentiel du développement durable et de la cohésion sociale », a indiqué Ibrahim Ben Harouna ZARANI, Directeur Général de la LONAB.

Christiane Carole Sanon/Coulibaly, la directrice générale de ka SNC a exprimé sa satisfaction face à ce soutien. Pour les responsables de la culture, cet accompagnement est essentiel pour répondre aux exigences de l’organisation d’un tel événement national.

« C’est un réel plaisir pour moi ce matin de recevoir ce chèque de 50 millions de notre partenaire de tous les jours qui nous accompagne depuis des années », a-t-elle dit, au nom du comité d’organisation.

L’engagement de la LONAB pour cette édition ne s’arrête pas à ce soutien financier global. Vers la fin des festivités, l’institution jouera également un rôle clé dans la récompense des talents. En effet, elle a annoncé qu’elle décernera plusieurs prix spéciaux à l’issue des compétitions artistiques pour encourager l’excellence.

Ces prix spécifiques viendront récompenser les lauréats dans les catégories de la danse traditionnelle, de la musique instrumentale et de la chanson traditionnelle.

« Au-delà du montant global de sponsoring, la LONAB est également fière d’accompagner la valorisation du génie artistique à travers la prise en charge de plusieurs prix spéciaux », a-t-il ajouté, pour souligner l’importance de la transmission culturelle aux jeunes générations.

Akim KY

Burkina 24