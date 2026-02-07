LONAB : Aboubacar Koné remporte plus de 146 millions FCFA à Bobo-Dioulasso

La Loterie nationale burkinabè (LONAB) a procédé, le vendredi 6 février 2026 à Bobo-Dioulasso, à la remise officielle d’un chèque d’un montant de 146 509 000 FCFA à M. Aboubacar Koné, heureux gagnant du jeu 4+1 du PMU’B, tirage du 05 décembre 2025. La cérémonie s’est déroulée à l’agence principale de la LONAB dans la cité de Sya, en présence des autorités administratives et coutumières, des responsables de l’institution et des partenaires.

Employé de commerce et natif d’Orodara, Aboubacar Koné a décroché ce super gros lot grâce à une mise de 1 800 FCFA. Parieur régulier depuis mai 2025, il n’a jamais cessé de tenter sa chance, malgré les périodes de pertes.

Selon ses explications, c’est après avoir effectué plusieurs mises dans la journée qu’il a décidé de rejouer une dernière fois vers 18h30, avec son dernier ticket. Un choix qui s’est révélé payant. « J’ai cru à la LONAB et la chance m’a souri. Même avec 200 ou 300 FCFA, on peut gagner », a-t-il confié.

Des projets tournés vers le développement

Très reconnaissant, le lauréat a exprimé sa volonté de gérer son gain avec prudence. Il entend d’abord placer son argent afin de mûrir des projets solides. « Mon souhait est de réaliser des investissements utiles, qui pourront aussi profiter au Faso », a-t-il déclaré.

Pour lui, ce deuxième gros lot représente une opportunité de transformer durablement sa vie et celle de ses proches, tout en contribuant au développement de son pays.

La LONAB réaffirme sa mission sociale

Dans son allocution, le Directeur général de la LONAB, Ibrahim Ben Harouna Zarani, a salué la confiance renouvelée de la population. Il a rappelé que ce gain est bien plus qu’un simple coup de chance. « Il symbolise la crédibilité, la transparence et la bonne gouvernance de notre institution », a-t-il indiqué.

Il a également exprimé sa gratitude aux autorités régionales, au ministère de l’Économie et des Finances ainsi qu’aux forces de défense et de sécurité pour leur engagement en faveur de la paix.

Le Directeur général a par ailleurs souligné que les recettes issues des jeux permettent de financer des centres de santé, des écoles et des infrastructures sociales. Il a aussi invité les parieurs à découvrir le Faso Lotto 5/90, qui offre des gains pouvant atteindre 500 millions FCFA.

La région du Guiriko, capitale de la chance

Pour sa part, le Directeur régional du Guiriko, Boureima Ouédraogo, a mis en avant le dynamisme de la région et l’efficacité de la force de vente. Il a salué l’engagement du personnel et la fidélité des clients, qui contribuent au rayonnement de la LONAB.

Avec ce gain record, la région du Guiriko confirme une fois de plus son statut de « capitale de la chance ». À travers cette cérémonie.