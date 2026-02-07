SONATUR : Le projet Zafara Plazza sacré meilleure innovation immobilière au Top 20 BTP

La Société nationale d’aménagement des terrains urbains (SONATUR) vient de franchir une nouvelle étape d’excellence. Lors de la soirée de gala du « Top 20 BTP » tenue le vendredi 6 février 2026 à Ouagadougou, l’entreprise a décroché le trophée de la meilleure entreprise d’urbanisme pour son projet d’innovation immobilière résilient Zafara Plazza.

Le gala du Top 20 des entreprises du BTP est un rendez-vous incontournable qui célèbre chaque année les acteurs s’étant illustrés par leur mérite, leur résilience et leur impact sectoriel. Pour cette édition 2026, la SONATUR a su se démarquer grâce à l’audace architecturale et technique du projet Zafara Plazza.

En recevant cette distinction composée d’un trophée et d’une attestation de reconnaissance, Boureima Ouattara, directeur général de la SONATUR, a tenu à saluer le travail collectif. « C’est un prix que nous accueillons à bras ouverts. Nous en sommes fiers. Au niveau de la SONATUR, nous voyons cela comme une invite à redoubler d’efforts », a-t-il déclaré, en dédiant ce succès à l’ensemble de ses collaborateurs.

A noter que bien plus qu’un simple bâtiment, le projet Zafara Plazza s’inscrit comme une référence de la modernité urbaine au Burkina Faso. Situé dans le quartier Ouaga 2000, à proximité du monument des Héros nationaux, ce complexe s’étend sur environ 1,5 hectare.

En effet, le pôle multifonctionnel comprendra entre autres le futur siège social de la SONATUR ; une tour de bureaux et un hôtel de 20 étages ; des appartements hôtels avec services intégrés ; une salle polyvalente de 400 places ; des galeries commerciales et de vastes espaces verts.

Du reste, par cette distinction, la SONATUR confirme sa position de leader dans l’aménagement urbain et sa capacité à porter des projets d’envergure internationale, alliant esthétisme et résilience immobilière.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24