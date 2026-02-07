Faso foot : Boureima Zongo de Rahimo FC élu meilleur entraîneur d’octobre 2025

Boureima Zongo, l’entraîneur du Rahimo FC, a été sacré Meilleur Entraîneur du mois d’octobre 2025 de la Ligue 1 du Burkina Faso par le « Salon du Sportif », le vendredi 6 février 2026. Cette distinction vient récompenser les excellentes performances de son équipe durant cette période.

Le Prix de l’Entraîneur du Mois est une initiative du Salon du Sportif qui distingue le technicien, titulaire ou adjoint, dont l’équipe a totalisé le plus grand nombre de points au cours de la période de référence.

Selon le calendrier officiel de la LFP, le mois d’octobre comptait six (06) journées. Avec un bilan de 16 points récoltés, Boureima Zongo, d’abord adjoint avant de devenir titulaire s’est imposé en tête du classement devant ses concurrents directs, notamment Édouard Tago (ASFA Yennenga) et Souleymane Diakité (ASFB).

Le trophée lui a été remis par le président de la FBF, Oumarou Sawadogo, accompagné du parrain du mois, le journaliste sportif Moussavou Billa. Pour le lauréat, cette reconnaissance est avant tout collective et elle est dédiée à non seulement son staff mais aussi au dévouement de ses joueurs.

« Cette distinction n’est pas là pour moi seul, c’est celle d’un ensemble d’acteurs. Nous travaillons depuis le début de la saison. C’est mon nom qui est mis en avant, mais c’est tout le staff et les joueurs qui ont œuvré pour obtenir ce trophée. Ce prix nous encourage à travailler davantage pour la suite et croire au sacre une fois de plus », a déclaré l’entraîneur.

La cérémonie de remise s’est déroulée en marge de la 18ème journée de Ligue 1 du Faso, lors de l’affiche ASFA Yennenga vs Rahimo FC. La rencontre a tourné à l’avantage des hommes de Boureima Zongo, qui se sont imposés sur le score sans appel de 3 buts à 0. Grâce à ce succès, Rahimo FC consolide sa place de leader du championnat national.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24