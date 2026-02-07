Sécurité électrique au Burkina Faso : BUTEC mobilise son expertise pour la centrale d’urgence de Koudougou

Le vendredi 06 février 2026, le Ministre de l’Énergie, des Mines et des Carrières, Yacouba Zabré Gouba, s’est rendu sur le chantier de la future centrale thermique d’urgence de Koudougou. Ce projet stratégique, porté par l’entreprise BUTEC, entre dans sa phase finale avec un taux de réalisation de 80%.

Face à la croissance de la demande d’électricité au Burkina Faso, la centrale de Koudougou s’impose comme une solution de secours importante.

D’une capacité de 25 mégawatts (MW), cette infrastructure vise non seulement à renforcer le Réseau National Interconnecté, mais aussi à offrir une autonomie stratégique à la région du Nando qui héberge la centrale.

« Il s’agit d’une centrale qui doit pouvoir injecter 25 mégawatts dans notre réseau pour participer à notre quête de souveraineté en matière énergétique », a déclaré le Ministre Gouba lors de sa visite.

En cas de perturbation sur le réseau national, la centrale pourra isoler la zone de Koudougou et reverser son surplus de puissance vers la capitale.

Le projet se distingue par la solidité de son partenaire technique. Sur les 17 entreprises initialement en lice pour ce type de contrats d’urgence, BUTEC est l’unique structure à avoir franchi toutes les étapes, notamment celle, complexe, du « closing financier ».

L’une des grandes satisfactions du Ministère et de la SONABEL réside dans le choix des équipements. Contrairement aux standards habituels des projets d’urgence qui privilégient parfois le matériel d’occasion, BUTEC a misé sur le neuf. La centrale est équipée de 28 groupes électrogènes de marque Cummins, réputés pour leur efficacité.

« On n’a pas choisi n’importe quel moteur », explique Sleiman Abi Ghanem, administrateur général du projet chez BUTEC. « C’est un moteur qui va nous accompagner 5 ans et qui, après cette période, sera livré à la SONABEL avec 90% de son efficacité», a-t-il expliqué.

Ce modèle de contrat BOT (Build-Operate-Transfer) prévoit que BUTEC finance, construit et exploite la centrale avant de la céder à l’État burkinabè.

Malgré un avancement jugé « acceptable », le projet a dû naviguer entre les méandres de l’administration bancaire et les aléas du transport maritime mondial. Ces facteurs ont entraîné un décalage sur le calendrier initial.

Faisant preuve de pragmatisme, le Ministre Gouba a exhorté les équipes à redoubler d’efforts. « Nous les avons exhortés à travailler jour et nuit pour que rapidement nous puissions avoir cette centrale disponible », a-t-il exhorté.

Pour pallier les retards de livraison des derniers composants (notamment les transformateurs), une collaboration étroite a été actée entre BUTEC et la SONABEL pour mutualiser les moyens logistiques.

Si les prévisions techniques de l’entreprise tablent sur une opérationnalité complète vers fin avril 2026, l’ambition gouvernementale est de voir les premiers mégawatts injectés dès le mois de mars.

Avec un investissement global de 27 millions de dollars (incluant un poste électrique de haute technologie), la centrale de Koudougou ne sera pas seulement une réponse à l’urgence, mais un actif durable pour le patrimoine énergétique du Burkina Faso.

En plus du site de Koudougou, l’entreprise BUTEC réalise simultanément une infrastructure énergétique similaire sur le site de Kaya.

Ce double projet bénéficie de l’expertise historique du groupe, spécialisé dans les grands travaux de construction depuis 1964. Grâce à cette expérience, BUTEC s’engage à fournir des installations durables pour renforcer durablement le réseau électrique national.

Akim KY

Burkina 24