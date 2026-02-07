Engagement citoyen : Les Motards du Faso présentent leur prix au Mogho Naaba

Des membres de l’Association des Motards du Faso ont été reçus le vendredi 6 janvier 2026, par Sa Majesté le Mogho Naaba Baongho. Il s’est agi pour ces passionnés de motos de venir présenter à Sa Majesté le Prix de l’engagement citoyen, décerné par le Président du Faso, lors de la 2e édition des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC).

Les Motards du Faso, c’est une association qui regroupe des passionnés de motos grosses cylindrées. Depuis sa création, l’association mène des activités liées à la sécurité routière, et de façon connexe des actions sociales et caritatives.

Il s’agit notamment d’actions de sensibilisation sur la sécurité routière pour promouvoir le port du casque et la prudence sur les routes ; de dons aux écoles, orphelinats et centres de santé pour soutenir les communautés vulnérables ; de dons de sang pour soutenir les hôpitaux et les personnes dans le besoin, etc.

Autant d’actions qui ont valu à l’association d’être récompensée à la 2e édition des JEPPC en octobre 2025. En effet, elle a remporté le Prix de l’engagement citoyen, décerné par le Président du Faso. Ce prix vient reconnaître le mérite de ces motards pour leur investissement bénévole dans la promotion de la citoyenneté responsable, du vivre-ensemble et de la cohésion sociale. Par la même occasion, ils ont également reçu le Prix spécial de l’intégration de l’Alliance des États du Sahel (AES).

L’audience au Palais de sa Majesté près de cinq mois après le sacre, vise à lui présenter les différents prix emportés, mais surtout à lui témoigner toutes les reconnaissances de l’association. Pour l’occasion, un prix lui a été remis en guise de remerciement pour ses multiples soutiens apportés aux activités de l’association.

« Depuis 2015, Sa Majesté le Mogho Naaba Baongho parraine toutes les activités que nous menons, notamment les 72 heures des Motards du Faso qui réunissent chaque année près d’un millier de passionnés de grosses cylindrées issus de diverses contrées du continent.

En lui remettant ce prix symbolique, c’est une manière pour nous de lui dire infiniment merci pour son engagement à nos côtés. C’est pourquoi nous avons tenu à le faire membre d’honneur des Motards du Faso », a confié le président de l’association, Abdel Aziz Konaté.

Sa Majesté s’est dit honoré par cette marque de reconnaissance. Tout en renouvelant sa volonté de toujours soutenir les efforts des Motards du Faso, il leur a prodigué des conseils et les a exhortés à continuer les activités de sensibilisation allant dans le sens de la sécurité routière.