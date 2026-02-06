Justice : WEREME Abdoul-Aziz Amaran condamné pour abus de confiance et de nouveau écroué à Ouagadougou

Le Procureur du Faso près le Tribunal de grande instance Ouaga II a communiqué, ce vendredi 6 février 2026, sur des développements judiciaires majeurs relatifs à l’affaire WEREME Abdoul-Aziz Amaran, ressortissant burkinabè résidant aux États-Unis, impliqué dans des dossiers de détournements de fonds.

Une transaction de véhicules à l’origine de la procédure

Les faits remontent à janvier 2025, lorsque deux plaignants ont sollicité le mis en cause pour l’acquisition de deux véhicules de marque Toyota Grand Highlander, pour un montant global de 118 millions de francs CFA, selon une publication sur la Page Facebook du ministère burkinabè de la justice.

Après avoir versé la somme de 112 383 900 francs CFA, les victimes n’ont toutefois jamais reçu les véhicules commandés.

Interpellé à la suite d’un avis de recherche international diffusé par Interpol, WEREME Abdoul-Aziz Amaran a reconnu, au cours de l’enquête, avoir utilisé environ 69 millions de francs CFA pour régler des dettes personnelles, notamment des loyers impayés dans l’État du New Jersey, aux États-Unis.

Condamnation pénale et réparation civile

À l’issue de l’audience tenue le 23 janvier 2026, le tribunal a relaxé le prévenu des faits de blanchiment de capitaux, mais l’a en revanche déclaré coupable d’abus de confiance.

Il a été condamné à 24 mois d’emprisonnement assortis de sursis, ainsi qu’au paiement d’une amende ferme de 1,5 million de francs CFA.

Sur le plan civil, la juridiction a ordonné le remboursement de la somme de 72 383 900 francs CFA aux plaignants, en plus du paiement d’un million de francs CFA à titre de dommages et intérêts.

Les biens saisis lors de la perquisition, notamment trois véhicules de luxe (Audi et Mercedes) ainsi que des téléphones portables, ont été restitués aux victimes, en déduction du préjudice subi.

Un nouveau mandat de dépôt dans une seconde affaire

Le répit aura été de courte durée pour le mis en cause. Tandis que le Parquet a interjeté appel de la décision de relaxe pour blanchiment de capitaux, une nouvelle plainte a été déposée contre lui.

Cette seconde procédure émane de la communauté musulmane des ressortissants burkinabè du New Jersey, qui l’accuse d’un abus de confiance portant sur la somme de 75 000 dollars américains, soit environ 40 millions de francs CFA.

À l’issue de son interrogatoire ce vendredi 6 février 2026, WEREME Abdoul-Aziz Amaran a été placé sous mandat de dépôt dans le cadre de cette nouvelle procédure de flagrant délit, et écroué à la Maison d’arrêt et de correction de Ouagadougou.

Affaire à suivre…