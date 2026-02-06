Annick Pickbougoum visite le chantier d’une académie moderne de sport à Ouagadougou

Le ministre en charge des Sports, Annick Pickbougoum, a visité le chantier de construction d’une académie moderne de sport à Ouagadougou, vendredi 6 février 2026. Selon les informations fournies, l’académie sportive de Ouagadougou devrait être disponible à partir du 15 avril 2026, en même temps que deux autres, à Ziniaré et à Kaya à la même date. Au total, 13 académies sportives sont prévues.

Le Burkina Faso se met en chantier sur le plan sportif. Pour développer le sport dans les 13 régions du Burkina Faso, le gouvernement a décidé de la construction de 13 académies de sport sur l’ensemble du territoire.

La première devrait être livrée d’ici le 15 avril 2026. Annick Pickbougoum a effectué une visite sur le chantier afin de constater l’état d’avancement des travaux.

Cette académie comprend un terrain de football, une piste d’athlétisme pour les 400 mètres et les 100 mètres, ainsi qu’un terrain omnisports pour le volleyball, le basketball et le tennis.

Plusieurs tribunes, dont une de 300 places pour le football et une autre de 50 places pour le terrain omnisports, ainsi qu’un espace de jeux pour enfants, sont prévus. Les travaux prévoient également la construction de vestiaires et de deux dortoirs, entre autres.

Le site est construit sur un espace de 2 hectares, dans le quartier Rayongo de Ouagadougou. En plus du quartier Rayongo, deux autres académies sont également en construction à Ziniaré et à Kaya.

La livraison prévue pour avril

C’est pourquoi l’académie de sport devrait être livrée le 15 avril prochain. « On a 13 académies dans les 13 régions du Burkina. On a commencé avec trois. On va continuer avec trois pour tout terminer.

On a commencé les travaux le 4 août. Nous sommes à 77 % des travaux et à un délai de 71 %. Nous comptons finir le 15 avril », assure le directeur directeur des travaux Ali Riza Parlar.

Après la visite, le ministre des Sports a constaté la non-prise en compte d’un espace pour le handball, ainsi que l’absence de sautoirs, des éléments qui ne figurent pas dans le projet.

« Le projet évolue très bien au regard des explications données par les responsables. On croit que les choses évoluent très bien », constate Annick Pickbougoum. Elle a félicité l’entreprise pour les travaux déjà réalisés et souhaité qu’elle tienne dans les délais prévus.

Toutefois, elle a suggéré la prise en compte des sautoirs et d’un terrain de handball. « Nous allons voir si ces éléments peuvent être pris en compte pour le grand bonheur de tous les sportifs et des riverains », ajoute-t-elle, espérant que les enfants n’auront pas à parcourir de longues distances.