Actionnariat populaire au Burkina Faso : Souscrivez désormais dans tous les guichets de La Poste BF

La Poste Burkina Faso et l’Agence pour la promotion de l’entrepreneuriat communautaire (APEC) ont scellé un partenariat stratégique ce vendredi 6 février 2026 à Ouagadougou. Cette alliance vise à faciliter la collecte des souscriptions et à rapprocher les services de financement communautaire des populations.

La signature de cette convention de partenariat, intervenue au siège de La Poste BF, marque une étape décisive pour le développement économique national. L’objectif est de renforcer l’inclusion financière en simplifiant l’accès aux services publics et aux financements portés par les communautés.

Pour Ibrahim Saba, directeur général de la Poste BF, ce rapprochement est un levier majeur pour l’entrepreneuriat local. Il a précisé que l’institution mettra à contribution son vaste réseau de proximité ; son expertise opérationnelle et son maillage territorial unique.

« Ce partenariat traduit une vision commune : rapprocher les services des populations, simplifier les démarches et renforcer la confiance dans les mécanismes de financement communautaire. Forte de son réseau étendu et de sa mission de service public, La Poste BF entend jouer pleinement son rôle d’acteur de développement, en facilitant l’accès des citoyens aux initiatives structurantes portées par l’État », a souligné Ibrahim Saba.

De son côté, le directeur général de l’APEC, Karim Traoré, a mis en avant la simplification du parcours des souscripteurs. A l’en croire, grâce à ce partenariat, les citoyens pourront désormais effectuer leurs opérations dont les souscriptions, les retraits de carnets et les épargne en toute sécurité dans les guichets de La Poste BF.

« Avec la nouvelle plateforme numérique de l’APEC, nous offrons des solutions de collecte de l’actionnariat populaire en tout temps et en tout lieu : la plateforme sera installée dans les guichets de la Poste BF pour permettre l’ouverture de comptes et délivrer les livrets de membre. Il sera également possible, dans ces mêmes guichets, d’augmenter ses parts sociales ou de constituer une épargne progressive en vue de futures souscriptions », a-t-il notifié.

Par ailleurs, il a souligné qu’avec la dynamique de numérisation et de digitalisation impulsée par les autorités du Burkina Faso, l’APEC lancera avant la fin du mois de février 2026 une application mobile, téléchargeable sur Play Store et App Store. À cet effet, les transactions s’effectueront via l’intégrateur de solutions FASO ARZEKA, garantissant ainsi une solution digitale sécurisée aux souscripteurs.

« Ces efforts de diversification des canaux de souscription se poursuivront afin de faciliter l’accès à l’actionnariat populaire, notamment pour les citoyens ne disposant pas du temps nécessaire pour se rendre physiquement aux guichets », a-t-il fait savoir.

Du reste, l’opérationnalisation ne se fera pas attendre. Karim Traoré a annoncé que des équipes techniques mixtes (Poste BF et APEC) seront déployées dans les prochains jours sur l’ensemble du territoire national. Cette offensive de terrain vise à transformer l’actionnariat populaire en un véritable service de proximité, accessible même aux citoyens les plus occupés.