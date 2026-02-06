Sénégal : Une cyberattaque contre la DAF suspend la production des cartes nationales d’identité

La Direction de l’automatisation des fichiers (DAF) a été victime d’une cyberattaque d’envergure, entraînant la suspension nationale de la production des cartes nationales d’identité. L’incident, officiellement confirmé par les autorités, suscite de vives inquiétudes quant à la sécurité des données sensibles de l’État.

Selon les révélations du quotidien Libération dans son édition du 5 février 2026, l’attaque remonterait à cinq jours. Par mesure de précaution, la production des pièces d’identification aurait été provisoirement suspendue afin d’éviter toute compromission supplémentaire.

139 téraoctets de données revendiqués

L’attaque a été revendiquée par un groupe se présentant sous le nom de “The Green Blood Group”, qui affirme détenir jusqu’à 139 téraoctets de données issues des systèmes de la DAF. Une déclaration qui, si elle se confirme, pourrait avoir de lourdes conséquences en matière de protection des données personnelles et de sécurité nationale.

L’incident survient dans un contexte tendu entre l’État sénégalais et Iris Corporation, la société malaisienne en charge de la production des cartes nationales d’identité numérisées. Les deux parties seraient engagées dans un différend lié à des factures impayées.

Informée de la situation, l’entreprise malaisienne aurait annoncé le déploiement imminent d’une équipe technique au Sénégal pour évaluer la situation et contribuer à la sécurisation des systèmes concernés.

Par ailleurs, des informations non encore officiellement confirmées indiquent que Sénégal Numérique SA (Senum SA), autre acteur clé de l’infrastructure numérique de l’État, aurait également été ciblé par une attaque informatique.

En attendant un communiqué officiel détaillé, les techniciens de la DAF poursuivent les opérations de sécurisation et d’analyse des systèmes affectés.

Cette cyberattaque relance le débat sur la résilience des infrastructures numériques stratégiques et la nécessité de renforcer les dispositifs nationaux de cybersécurité face à des menaces de plus en plus sophistiquées.

Source : seneweb