Burkina Faso : Un forum pour renforcer l’investissement productif et la souveraineté économique

Représentant le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, le ministre de l’Économie et des Finances, Dr Aboubacar Nacanabo, a procédé, ce vendredi, à l’ouverture officielle du Forum sur l’investissement, placé sous le thème « Souveraineté économique du Burkina Faso et investissement productif : Enjeux et orientations stratégiques ». Cette rencontre se tient dans le cadre des Journées du patronat burkinabè, organisées par la Confédération générale des entreprises du Faso (COGEF).

À travers ce forum, le secteur privé burkinabè entend réfléchir aux voies et moyens de renforcer un investissement souverain et productif. Selon le président de la COGEF, Idrissa Nassa, le Burkina Faso dispose de nombreuses potentialités, notamment dans les domaines agricole et minier, avec des terres arables abondantes et une population majoritairement jeune, offrant ainsi d’importantes opportunités pour l’investissement, la transformation et la création de valeur ajoutée.

Toutefois, a-t-il relevé, malgré ces atouts, l’économie nationale demeure encore insuffisamment transformée. « Ces constats font de la souveraineté économique un impératif stratégique indispensable à une croissance durable et inclusive, à la préservation de la paix sociale et à la stabilité de notre pays », a-t-il déclaré.

Pour lui, cette situation appelle un changement de paradigme fondé sur la promotion de l’investissement productif, la transformation locale des ressources, la structuration des filières et des chaînes de valeur, ainsi qu’une mobilisation accrue du secteur privé pour la reconquête de la souveraineté économique.

Dans un contexte national et international marqué par des chocs géopolitiques et de profondes mutations économiques, Idrissa Nassa a souligné que la souveraineté économique n’est plus une option mais une nécessité vitale pour le Burkina Faso.

« Elle repose sur notre capacité collective à produire ce que nous consommons, à transformer nos ressources et matières premières, à financer notre développement par des ressources internes solides, à créer durablement de la valeur ajoutée et des emplois décents, tout en réduisant notre dépendance structurelle vis-à-vis de l’extérieur », a-t-il soutenu.

Par ailleurs, s’inscrivant dans la dynamique de la refondation de l’État, le président de la CGEF a salué les réformes engagées par les autorités en matière d’incitation à l’investissement et de promotion de l’économie locale. Il a toutefois appelé à leur consolidation, à leur approfondissement et à leur évaluation continue en partenariat avec le secteur privé, afin de maximiser les retombées sur l’économie réelle.

Le ministre de l’Économie et des Finances, Dr Aboubacar Nacanabo, a indiqué que cette rencontre va bien au-delà d’un simple forum. « C’est une étape importante de l’histoire économique de notre pays, celle des hommes et des femmes qui refusent la fatalité et décident de se battre pour soutenir la souveraineté économique du Burkina Faso », a-t-il affirmé.

Il a souligné que malgré les difficultés sécuritaires et économiques, le Burkina Faso poursuit sa marche en avant. « Oui, notre pays est attaqué, mais notre économie résiste admirablement. Oui, notre environnement est exigeant, mais notre peuple crée, investit et transforme », a-t-il appuyé, saluant la résilience d’un peuple qui choisit de bâtir son destin.

Il a enfin estimé que la tenue de ce forum témoigne du rôle central du secteur privé, non seulement comme acteur économique, mais également comme un pilier essentiel de la souveraineté nationale.

W.S

Burkina 24