Célébration de la Journée Internationale des Douanes : Engagement renouvelé des gabelous burkinabè

Les douaniers du Burkina Faso célèbrent en différé la Journée Internationale des Douanes ce vendredi 6 février 2026 à Ouagadougou. L’événement est placé sous le thème « Une douane qui protège la société par sa vigilance et son engagement ». Pour cette édition, l’ensemble des corps des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) a marqué sa présence à la cérémonie d’ouverture.

Initialement prévue le 26 janvier de chaque année, la Journée internationale des douanes est célébrée à Ouagadougou ce 6 février 2026. Pour le Directeur général des douanes burkinabè, le Dr Yves Kafando, le thème de cette année s’inscrit pleinement dans le mandat de l’administration douanière, dont les missions consistent à protéger les frontières, mobiliser les recettes et assurer la sécurité des populations, etc.

« En 2025, les douanes burkinabè ont concrétisé leur engagement, de la performance financière au profit du budget de l’État à la mise en œuvre de stratégies opérationnelles, en passant par une contribution notable à la lutte contre l’insécurité », a‑t‑il déclaré.

Cette cérémonie a été l’occasion pour le Dr Kafando de dresser le bilan des acquis, notamment grâce à la digitalisation des services et au renforcement de la coopération avec les douanes de l’espace AES et du Togo. « Au titre de l’année 2025, l’administration douanière a atteint un taux de recouvrement de 98,23 %, soit un montant de 1 231 milliards de FCFA sur une prévision de 1 253 milliards », a‑t‑il précisé.

En termes de perspectives, l’administration vise pour l’année à venir une performance financière de 1 367 milliards de FCFA. « Ce faisceau de lumière porté sur le bilan de l’année écoulée illustre l’amélioration constante de nos performances, conformément aux instructions de la hiérarchie », a ajouté le Directeur général.

L’un des moments forts de cette célébration a été le baptême de la grande salle de conférence du siège, désormais nommée « Salle Gilbert Zoungrana », en hommage à l’ancien Directeur général. Un hommage a également été rendu à un autre ancien responsable, Antoine Zoungrana, qui a porté le projet de construction de ce bâtiment jusqu’à sa phase finale.

Selon le Dr Yves Kafando, cette reconnaissance est le fruit du mérite de ces devanciers. « Ce bâtiment imposant traduit l’image positive d’une douane en constante mutation », a-t-il affirmé.

De son côté, Gilbert Zoungrana a tenu à souligner que ce mérite est collectif. Il a exprimé sa gratitude envers tous les directeurs généraux qui l’ont précédé et succédé. Par ailleurs, la seconde salle de conférence, précédemment appelée « Salle Gabelous », a été rebaptisée « Salle des Héros ».

Évoquant la genèse de l’infrastructure, Gilbert Zoungrana a rappelé que le projet avait suscité des interrogations à l’époque. « Cette ambition dérangeait parfois. Il a fallu expliquer et convaincre. Nous disions alors que si nous réalisions cela, rien n’empêcherait les autres de faire encore plus grand », s’est-il réjoui.

Mamadou Séré, conseiller technique et représentant du ministre chargé de l’Économie, a félicité Gilbert Zoungrana tout en rappelant qu’au-delà de la collecte de recettes, la douane est aujourd’hui un rempart essentiel pour la société.

« L’engagement des douanes du Burkina Faso est exigeant, souvent discret et parfois dangereux, mais toujours guidé par le sens du devoir. Dans des contextes difficiles, elles incarnent l’État et protègent les intérêts vitaux de la Nation », a‑t‑il conclu.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24