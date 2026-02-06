SEI 2026 : Découvrez comment transformer l’épargne en briques pour bâtir le Burkina de demain

La troisième édition de la Semaine de l’Épargne et de l’Investissement (SEI) a ouvert ses portes ce vendredi 6 février 2026 à Ouagadougou. Placée sous le signe de la transmission et de l’accès au logement, cette édition ambitionne de transformer l’épargne citoyenne en un véritable levier de construction pour la Nation.

Dans son discours d’ouverture, Christophe Yaméogo, coordonnateur général de la SEI, a d’emblée placé l’événement sous le sceau de la connaissance partagée. Pour lui, la mission est claire : démystifier l’argent.

« L’argent n’est pas réservé à une élite. La richesse n’est pas une fatalité sociale, c’est une compétence qui s’apprend », a-t-il déclaré avec conviction.

Le thème de cette année, « De l’Épargne à la prospérité : Bâtir pour transmettre demain », souligne l’importance de la transmission. Selon le coordonnateur, la véritable richesse que les parents doivent léguer ne se résume pas aux seuls soldes bancaires.

« La transmission est l’une des clés majeures de la prospérité durable et transgénérationnelle. Elle ne se limite pas aux biens matériels, aux terrains ou aux maisons.

La véritable richesse réside dans les compétences financières, les bons comportements face à l’argent et la capacité à faire des choix éclairés. ». Il a ajouté que cette transmission des savoirs et des valeurs constitue le cœur même de la SEI.

Si l’épargne est le moteur, le logement en est la destination prioritaire, selon Mikailou Sidibé, patron de cette édition, qui a rappelé que se loger dignement est un pilier de la stabilité sociale au Burkina Faso.

Pour le ministre Sidibé, l’enjeu dépasse la simple brique. « Construire des logements, c’est bien plus que bâtir des murs. C’est bâtir la Patrie. C’est offrir à chaque Burkinabè un cadre de vie digne, sécurisé et porteur d’espoir.

C’est transmettre aux générations futures une société plus stable, plus solidaire et tournée vers l’avenir ». Il a ainsi appelé à une mobilisation collective des banques, des promoteurs et des citoyens, tout en réaffirmant la disponibilité du gouvernement à accompagner toute initiative sérieuse.

Pendant deux jours, les participants sont invités à un investissement de temps que le comité d’organisation promet d’être l’un des plus rentables. Entre panels, expositions et échanges B2B, la SEI se veut le pont entre l’épargne populaire et les projets structurants du pays.

L’objectif final de cette rencontre est de passer de la théorie à l’action concrète afin que chaque citoyen dispose des outils pour sécuriser son avenir financier et contribuer à une société plus stable et solidaire.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24