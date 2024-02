Économie : Ouagadougou, la Capitale de l’épargne et de l’investissement

Ouverture, ce vendredi 9 février 2024, à Ouagadougou de la première édition de la semaine de l’épargne et de l’investissement organisée par Impulsion Agence Conseil et l’Association pour la promotion de l’éducation financière du public. Cette initiative vise à renforcer les compétences des participants afin de leur permettre de prendre des décisions éclairées en matière d’épargne et d’investissement.

Selon le coordonnateur de la semaine de l’épargne et de l’investissement, Christophe Yaméogo, cette activité marque « une étape cruciale » en faveur de l’éducation financière et de la promotion de la croissance économique du Burkina Faso.

«Au Burkina Faso, et dans de nombreux pays à travers le monde, la question de l’éducation financière revêt d’une importance capitale. Malheureusement, de nombreuses personnes n’ont pas accès aux connaissances et aux ressources nécessaires pour leur permettre de gérer efficacement leurs finances personnelles pour investir judicieusement dans leur avenir », a-t-il relevé.

Il a noté qu’une population bien informée sur les mécanismes d’épargne et d’investissement contribue à renforcer la stabilité financière de leur pays en favorisant une stabilité économique durable.

«C’est pourquoi, nous sommes déterminés à faire de cette semaine d’épargne, un succès. Au cours de ces deux jours, nous aurons des ateliers, des séminaires animés par des experts de la finance, des professionnels de l’investissement et des leaders d’opinion », a-t-il renseigné.

Mahamadou Séré, conseiller technique du ministre en charge de l’économie, représentant ce dernier, a confié que l’objectif de cette activité est de fournir une plateforme d’échange et de partage de connaissances pour encourager la collaboration et le réseautage entre les experts praticiens et les participants.

«Tout en explorant les meilleures pratiques, les tendances émergentes et les solutions innovantes dans le domaine de l’éducation financière du monde de la finance et des paiements numériques », a-t-il ajouté. Il a affirmé que le ministère de l’économie travaillera avec les initiateurs de cette activité afin de faire de leur projet, une réalité au Burkina Faso pour une éducation financière solide et accessible à tous.

