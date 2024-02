Télécommunication : Orange, à l’écoute de ses clients, présente l’offre internet « Profil Étalon », des forfaits moins chers avec plus de validité

publicite

La société de téléphonie mobile Orange Burkina Faso a présenté officiellement son nouveau produit « Profil Étalon » le jeudi 8 février 2024 à Ouagadougou. Le produit présente plusieurs avantages et les détails de cette innovation ont été livrés au cours d’un point de presse.

Afin de mettre à la disposition de ses clients des forfaits moins chers, avec plus de validité et pas d’expiration des forfaits, Orange Burkina Faso innove de jour en jour. Dans cette quête permanente de satisfaction et de fidélisation de sa clientèle, la structure a conçu le Profil Étalon. Une innovation qui entend satisfaire les besoins et les recommandations des clients.

D’ailleurs, Jean Claude Bayé, responsable produit chez Orange Burkina Faso, a soutenu que le réseau est résolument tourné vers l’innovation. A cet effet, le Profil Étalon sonne comme la solution avec des accès fiable et sécurisé et de nombreux avantages. « Nous sommes restés à l’écoute de nos clients. Nous avons entendu, nous avons écouté. La réponse c’est le profil Étalon de Orange Burkina Faso.

Nous avons quatre forfaits. Le premier forfait est de 1 Go avec une validité de sept jours à 700 FCFA. Dans notre catalogue classique le Go faisait 1050 FCFA. Là, nous avons une baisse tarifaire de 350 FCFA. Deuxième forfait de 2GO à 1050 FCFA avec une durée de quatorze jours contre 2100 FCFA précédemment, une réduction tarifaire de moitié. Vous avez le forfait de 4 Go qui passe désormais à 8 Go à 4200 FCFA. Nous avons également le forfait de 10 Go qui passe à 20 Go », a-t-il détaillé.

Le responsable produit a poursuivi en indiquant que la particularité majeure de cette innovation se retrouve au niveau des avantages. Il a spécifié que le Profil Étalon permet non seulement au client de garder ses volumes internet autant qu’il le souhaite mais aussi sa fidélité est récompensée grâce à des bonus anniversaire.

« Désormais quand vous êtes dans le profil Étalon, vous avez un bonus anniversaire. Lorsque vous souscrivez au Profil Étalon, aucun de vos forfaits n’est balayé après expiration. Quand vous êtes dans le Profil Étalon, lorsque votre forfait s’expire il suffit juste d’acheter un autre forfait et vous pourrez récupérer le reste pour utiliser », a-t-il annoncé.

Jean Claude Bayé a du reste lancé une invite à l’ensemble de la population à souscrire à cette nouvelle offre dont l’accès est des plus simples. Il suffit juste de taper *105# et de suivre les différentes recommandations ou encore y accéder via l’application Maxt it.

En outre, Jean Claude Bayé responsable produit chez Orange Burkina Faso a rassuré que le Profil Étalon est dédié à tous les utilisateurs d’Internet. En clair, l’offre est destinée à tous les utilisateurs des services prépayés de Orange Burkina Faso. Aussi, il a souligné que l’adhésion au Profil Étalon est gratuite, cela pour donner plus de chance aux clients d’accéder facilement aux différents services qu’offre le Profil Étalon.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

