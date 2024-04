Ouagadougou : Des habitants de Silmiougou fustigent, la SONATUR s’en lave les mains

publicite

Des résidents du quartier Silmiougou de Ouagadougou ont fait savoir, le samedi 27 avril 2024, leur mécontentement vis-à-vis de la Société nationale d’aménagement des terrains urbains (SONATUR) sur le fait qu’elle (SONATUR) n’a pas « aménagé et viabilisé » leur lieu d’habitation.

En 2008, sur les 350 hectares de terres du quartier Silmiougou, la Société nationale de l’aménagement des terrains urbains (SONATUR) a eu droit à 250 hectares et devrait « en contrepartie aménager et viabiliser » les 100 hectares restants pour les autochtones. C’est ce qu’a fait savoir Issouf Rouamba, porte-parole des habitants du quartier Silmiougou.

Plus les années passaient, force est de reconnaître selon les dires de Issouf Rouamba, que la nationale de l’Aménagement des terrains urbains n’a pas « tenu ses engagements ». En effet, « la SONATUR a entamé les travaux pour l’électrification de son site à travers le dépôt des poteaux de la SONABEL. Et c’est avec amertume que nous, habitants de Silmiougou, avions constaté que la trame d’accueil n’a pas reçu de poteaux », s’est lamenté le porte-parole des habitants.

« Nous disons non à la viabilisation du site de la SONATUR sans la trame d’accueil ; Nous dénonçons avec véhémence cette attitude mercantiliste de la SONATUR. Et nous exhortons à cet effet le gouvernement à se pencher sur les agissements véreux de la SONATUR », a martelé Issouf Rouamba. Dans le but d’avoir la version des faits de la SONATUR qui est citée par ces résidents du quartier, nous avons contacté les responsables de cette structure étatique.

Assita Kontogomde, conseillère Juridique et du contentieux à la SONATUR, sur la question du « non respect de leur engagement à viabiliser la trame d’accueil », a été catégorique. « Nulle part il n’est écrit que nous, on a pris cet engagement. L’engagement qu’on a pris c’est de lotir. Et le lotissement selon le code de l’urbanisme dit qu’il faut un minimum de viabilisation », a fait comprendre Assita Kontogomde. La viabilisation à l’entendre, c’est l’ouverture des voiries.

« C’est-à-dire qu’on ne met pas seulement les 4 bornes et laisser comme cela. On ouvre les voies. Les points d’eau ; c’est nous qui les avons réalisés. c’est ce qu’on a fait (..) On n’a pas signé de protocole ou de convention avec eux. Je mets au défi quiconque qui me présentera un document signé par la SONATUR comme protocole ou convention en prenant ses engagements. Il n’y en a pas », a ajouté la conseillère Juridique et du contentieux de la SONATUR.

Pour elle, les démarcheurs en vendant les parcelles des propriétaires terriens ont dit ça appartient à la SONATUR, donc ça doit être viabilisé. « Quand vous achetez, vous vous attendez à avoir tout ça et quand ce n’est pas le cas, vous allez accuser la SONATUR alors que ce n’est pas le cas. On est allé sur une base de travail, nous, on a respecté nos engagements point par point », a indiqué Assita Kontogomde.

Djemal Saddam El Abdallah SIBA

Burkina 24

