SITARAIL ouvre les portes de la gare ferroviaire de Ouagadougou aux étudiants d’Umanis Business School

Les étudiants en logistique, transport et transit de l’Institut supérieur privé de technologie (IST Tanghin actuel d’Umanis Business School) étaient dans les installations de la gare ferroviaire de SITARAIL à Ouagadougou, ce lundi 29 avril 2024, dans le cadre d’une visite d’entreprise initiée par leur école. À l’issue de la visite, les étudiants et responsables de l’établissement ont exprimé leur reconnaissance aux responsables de la société internationale de transport africain par rail (SITARAIL) pour leur avoir facilité cette immersion «enrichissante» au sein de l’entreprise.

SITARAIL a ouvert ses portes aux étudiants en logistique, transport et transit de l’Institut supérieur privé de technologie (IST Tanghin).

A leur arrivée, les étudiants ont été accueillis par le Chef de Département Gestion des Ressources humaine (GRH). Après leur avoir souhaité la bienvenue et présenté l’entreprise, il les a invités à suivre, dans un premier temps, une vidéo expliquant l’activité de Transport de SITARAIL, ainsi que son rôle essentiel dans l’approvisionnement du Burkina Faso.

Ensuite, les étudiants, guidés par le Chef de Circonscription d’Exploitation (CIREX) se sont rendus sur le terrain pour constater de visu l’activité de Transport et de la logistique de SITARAIL. Ainsi, ont-ils eu l’occasion de visiter les aires de chargement et de déchargement, les opérations d’attelage des wagon et l’aiguillage.

Fanta Konaté

À l’issue de la visite, Fanta Konaté, représentante des étudiants a affirmé que cette sortie a été une expérience «enrichissante» pour eux. «Moi, personnellement, je n’avais jamais vu le train réellement en vrai comme ça, les wagons et autres, ça été vraiment une expérience productive et nous allons mettre en pratique ce que nous avons appris ici aujourd’hui», a-t-elle laissé entendre.

À l’en croire, cette immersion à SITARAIL a répondu à leurs attentes. Et l’autre motif de satisfaction pour Fanta Konaté et ses camarades est que le directeur des ressources les a encouragés à venir déposer des demandes de stage mais surtout de le faire de façon concertée afin de donner la chance à tout le monde. « C’est une nouvelle à saluer et nous viendrons déposer nos demandes de stage», a-t-elle soutenu.

Vincent Ouili, agent de scolarité à IST, campus de Tanghin a confié que leur établissement organise des visites terrain pour leurs étudiants afin de leur permettre de mieux apprendre. «Et de faire la comparaison entre la théorie et la pratique », a-t-il mentionné.

Selon lui, SITARAIL était la destination par excellence pour leurs étudiants pour approfondir leurs connaissances. «SITARAIL c’est le cœur de la logistique (au Burkina, ndlr). Donc cela va leur permettre de mieux apprendre ce qu’ils ont vu en classe et les différentes pratiques qui se font sur le terrain», a-t-il souligné

Également, il a ajouté qu’ils retournent satisfaits, car leurs étudiants ont beaucoup appris. De ce fait, il a tenu à remercier les responsables de SITARAIL pour avoir ouvert les portes de l’entreprise à leurs étudiants.

