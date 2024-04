Coopération Russo-Burkinabè : Un tournoi de basket pour renforcer les liens d’amitié

publicite

Le tournoi de basket dénommé tournoi de l’amitié Russo-burkinabè a refermé ses portes le samedi 27 avril 2024. Ce tournoi a connu la participation des catégories filles et garçons. La finale a apposé la meilleure équipe burkinabè garçon à une équipe de la fédération russe. Laquelle rencontre, 3×3 (trois joueurs de chaque équipe s’affrontent dans la moitié du terrain) a tourné en faveur de l’équipe burkinabè 21 paniers contre 17.

Après le Sambo et bien d’autres activités sociales, l’association African initiative entend continuer dans son élan de renforcement de l’amitié entre le Burkina Faso et la Russie. Le samedi 27 avril 2024, elle l’a une fois de plus concrétisé à travers la finale de sa compétition de basket dénommée tournoi de l’amitié Russo-burkinabè. La finale homme a sacré le pays des Hommes intègres, champion de ce rendez-vous.

La rencontre a débuté avec plusieurs équipes dame et homme, avec au compteur près de 40 matchs joués. L’équipe burkinabè notamment les moins de 23 et une équipe russe se sont affrontées dans cette finale. Le match a démontré du jeu et beaucoup de qualités de part et d’autre. Au final, les jeunes Etalons ont remporté ce premier rendez-vous ( 21-17).

Selon Basily Sazonov au nom de l’association russe, l’idée derrière ce tournoi, c’est de non seulement consolider les liens entre ces deux pays mais également permettre un frottement entre leurs athlètes. « Ce tournoi, nous avons pris la résolution de nouer les liens entre les athlètes burkinabè et athlètes russes. C’est aussi pour pouvoir leur ouvrir des occasions et développer le sport. La compétition s’est bien passée», a déclaré Basily Sazonov.

La rencontre a regroupé des équipes, venues de Gaoua, de Koudougou, de Ouahigouya, de Tenkodogo, de Bobo-Dioulasso, de Ouagadougou et de la Fédération de Russie. Sept (07) équipes en dames, douze (12) équipes hommes, soit un total de trente-cinq (37) matchs disputés.

La compétition s’est tenue en un format 3×3. Selon le président de la fédération burkinabè du Basketball (FBBA), Souleymane Yaméogo, la qualité de ce match prouve une fois de plus que nos athlètes tiennent un niveau ascendant. C’est en même temps une opportunité pour eux de se frotter à d’autres athlètes et pourquoi pas saisir des occasions d’aller se perfectionner dans ce pays ami.

« Ce soir ils avaient en face d’eux nos U23, c’est pour dire que le niveau de notre basket est en train de monter. Avec ce genre de coopération, nous allons davantage travailler au rayonnement de cette discipline. C’est une coopération qui va permettre à nos basketteurs titulaires du BAC d’aller en Russie pour aller se former. C’est une fière chandelle pour nous », a salué le président de la FBBA.

La finale dame s’est soldée sur le score de 20 paniers à 11 en la faveur de Magic club face à la Team Yennenga. Outre la grande finale il a été également question des jeux concours de tirs à trois points, de chute spéciale, et de dunk pendant cette journée.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

