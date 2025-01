Sécuriser son épargne face aux défis sécuritaires et aux arnaques : L’enjeu de la Semaine de l’épargne et de l’investissement (SEI) 2025

La deuxième édition de la Semaine de l’épargne et de l’investissement (SEI) est prévue du 7 au 8 février 2025 à Ouagadougou. Le mercredi 22 janvier 2025, le comité d’organisation a décliné les grands axes qui vont constituer le fil conducteur de l’événement.

La Semaine de l’épargne et de l’investissement (SEI) est une plateforme dédiée à l’éducation financière et à l’investissement. Après une première édition couronnée de succès, les organisateurs de la Semaine de l’épargne et de l’investissement (SEI) ont décidé de remettre le couvert pour une deuxième édition.

Pour ce faire, la thématique retenue est « Sécuriser son épargne et construire un avenir durable : stratégies endogènes pour un développement résilient face aux défis sécuritaires et aux arnaques ».

Selon Christophe Yaméogo coordonnateur général de la SEI, l’objectif de ces 48 heures de rencontre et d’échange a pour objectif de fournir les rudiments nécessaires aux participants pour protéger leur épargne contre les risques de fraudes et d’arnaques.

« Il est crucial de reconnaître que la situation financière peut être comprise par divers risques notamment ceux liés à la fraude et aux arnaques par des moyens classiques que par l’utilisation croissante de la technologie. En abordant ces sujets de manière proactive, nous cherchons à habiliter les individus à prendre le contrôle de leur financier et à poser les bases d’une vie financière épanouissante et sécurisée, tout en se prémunissant contre les menaces émergentes de fraude, d’arnaque et de terrorisme », a -t-il justifié.

Ainsi, durant donc les 48 heures pour la Semaine de l’épargne et de l’investissement, plusieurs activités sont prévues avec à la clé des innovations majeures. A en croire Christophe Yaméogo, il y aura au moins quatre panels, trois master-classes, deux ateliers, une meet-up SEI, deux keynotes, deux focus et deux rencontres B2B.

« Dans ces activités, on a trois innovations. Ce sont les ateliers, les focus et les meet-up. Le focus, c’est une lucarne que nous allons donner à un de nos partenaires pour présenter une solution en lien avec l’événement. Les ateliers se sont des activités qui se déroule en marge des autres communications mais qui sont adressés à des publics cibles. Le meet-up c’est le clou de la SEI 2025. Elle va consister à des partages d’expérience avec des personnalités de 1er rang », a-t-il détaillé.

Au regard du programme alléchant qu’offre la deuxième édition de la SEI, Christophe Yaméogo a lancé une invite à toute la population de s’approprier l’événement. Aussi, il a rassuré les éventuels participants sur la gratuité de tout les programmes de la SEI qui, du reste est prévue les 7 et 8 février 2025 à Ouagadougou à la salle de conférence de Ouaga 2000.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

