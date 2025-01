Région du Nord : Le Commandant adjoint de la BVDP appelle à plus d’engagement et de courage

Lors de sa tournée les 21 et 22 janvier 2025 dans les communes de Bango, Tangaye, Yabonsgo, Aoréma, Youba et You, à Ouahigouya, dans la région du Nord, le Lieutenant-Colonel Mahamady SAWADOGO, Commandant Adjoint de la BVDP, est allé traduire les encouragements et les félicitations de la chaîne du commandement de la BVDP et de la hiérarchie militaire aux forces combattantes et toucher du doigt leurs réalités.

« En Août 2024, j’étais passé vous encourager pour le travail abattu. Les autorités militaires sont fières de vous », s’est-il adressé, d’entrée de jeu, aux VDP et encadreurs déployés à Bango.

Pour lui, l’année 2025 est une année de grandes victoires. Pour cela, il demande plus d’engagement et de courage aux Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) pour des résultats probants afin d’éradiquer le terrorisme.

« Pour arriver à ces résultats, on ne peut pas l’obtenir sans vous. C’est vous qui menez cette guerre », a-t-il indiqué.

C’est pourquoi, il estime qu’un bon combattant doit avoir toujours le moral de fer. Le Commandant Adjoint de la BVDP est convaincu que si on peut arriver aujourd’hui dans certaines localités qui étaient sous emprise terroristes, « c’est que les VDP ont fait un travail de fond sur le terrain et répondent efficacement aux sollicitations « .

C’est pourquoi, il les invite à plus d’engagement et de détermination afin que cette question du terrorisme puisse être conjuguée dans le passé. Il a réitéré la disponibilité de la BVDP à accompagner les forces combattantes dans l’accomplissement de leurs missions.

Source : Bureau Communication et Relations Publiques/BVDP

