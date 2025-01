Tenkodogo: Un réseau de malfaiteurs mis aux arrêts par la Police Nationale

publicite

Le Commissariat Central de Police de la ville de Tenkodogo a mis fin aux agissements d’un réseau de présumés malfrats qui s’adonnaient à des actes de cambriolage et de vol dans plusieurs lieux de la ville de Tenkodogo.

La suite après cette publicité

Leur mode opératoire consistait d’abord au repérage des domiciles, des boutiques et autres lieux où ils pouvaient trouver de fortes sommes d’argent ou des objets de valeur à voler. Ensuite, ils envoyaient trois des leurs, précisément des enfants mineurs, vers les cibles préalablement identifiées.

Ces enfants font semblant de vouloir acheter un produit ou prendre des renseignements et dès qu’ils obtenaient les informations voulues, ils repartaient faire le point aux autres membres du réseau pour qu’ils passent à l’action.

Enfin, munis de toutes ces informations, ils se retrouvaient dans un espace vide ou souvent dans une salle de jeu vidéo pour le planning de leurs opérations, généralement fixées entre 01h et 03h du matin. Ils s’introduisaient dans les maisons par effraction en passant par le toit ou par la porte grâce à des ciseaux, des clés contrefaites et d’autres matériels dont ils disposaient.

Lire également 👉 Ouagadougou : Un réseau de présumés malfrats mis aux arrêts par la Police Nationale

Après leur forfait, les membres du groupe se retrouvaient dans les mêmes endroits pour le partage du butin. Les produits en nature étaient transportés à l’aide d’un tricycle pour être stockés dans une maisonnette vide pour ensuite être convoyés vers Ouagadougou ou Bittou pour y être vendu. Ils se rendaient par la suite à Koupéla ou même à l’étranger pour faire la belle vie avant de revenir s’attaquer à d’autres cibles.

Il est à noter que le gang a à son actif plus d’une trentaine de lieux cambriolés composés de boutiques, de domiciles, une pharmacie et un guichet de gare d’une société de transport. Et le préjudice causé est estimé à près de 15.000.000 F CFA.

La Police Nationale réitère ses remerciements aux citoyens grâce à qui ce résultat a été atteint. Elle les exhorte à plus de prudence et de vigilance autour d’eux et à toujours poursuivre la dynamique de la dénonciation aux numéros verts mis à leur disposition que sont les 17, 16 et 1010.

Source : Police nationale

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite