Ouagadougou : Un réseau de présumés malfrats mis aux arrêts par la Police Nationale

Une kalachnikov, trois chargeurs de kalachnikov, plus d’une centaine de munitions et un vélomoteur, sont, entre autres, objets saisis des mains d’un gang qui perturbait la quiétude des populations dans la ville de Ouagadougou.

Ce réseau, composé d’individus majoritairement jeunes dont l’âge est compris entre vingt-trois (23) et trente ans, agissait en bande organisée et s’adonnait à des agressions à main armée dans la capitale. Relativement au mode opératoire du groupe, ses membres procédaient d’abord au ciblage des domiciles des personnes qu’ils considéraient comme nanties.

Ensuite, sur des engins préalablement volés pour commettre leurs forfaits et armés de fusil de type kalachnikov et d’armes blanches, ils débarquaient de jour comme de nuit aux devantures des domiciles déjà ciblés et s’y introduisaient de manière violente pour dépouiller les occupants de tout numéraire et autres objets de valeur.

Les objets volés, notamment les téléphones portables, étaient écoulés à travers plusieurs canaux de receleurs dans la ville de Ouagadougou et l’argent obtenu était reparti entre les membres du gang.

Grace à la collaboration des populations, les enquêteurs du Commissariat de Police de l’Arrondissement n°02 (ex-Baskuy) de la ville de Ouagadougou ont pu appréhender six membres actifs du gang.

La Police Nationale remercie encore une fois tous les citoyens qui ont contribué à l’atteinte de ce résultat. Par ailleurs, elle les exhorte à plus de vigilance et à toujours poursuivre la dynamique de la dénonciation des cas suspects aux numéros verts que sont les 17, 16 et 1010.

Source : Police Nationale

