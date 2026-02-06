Initiative Faso Mêbo : La Présidence publie la liste d’attente pour le recrutement de 742 agents spécialisés

La Coordination de l’Initiative présidentielle « Faso Mêbo » a rendu publique, le 4 février 2026, la liste d’attente relative au recrutement de 742 agents spécialisés. Cette annonce marque une nouvelle étape dans la mise en œuvre des grands projets d’infrastructures portés par l’État.

Signé par le Commandant Zoodnoma Ahmed Sakandé, Coordonnateur national, le communiqué précise que cette liste concerne les candidats admissibles appelés à pourvoir progressivement les postes vacants, sous réserve d’enquêtes de moralité complémentaires.

Le recrutement couvre un large éventail de métiers stratégiques pour le déploiement des infrastructures routières et hydrauliques :

Ingénierie : ingénieurs de conception en topographie, ingénieurs de travaux en génie civil et rural ;

: ingénieurs de conception en topographie, ingénieurs de travaux en génie civil et rural ; Technique et maintenance : techniciens supérieurs, titulaires de BEP/BAC Pro en génie civil, mécaniciens spécialisés en poids lourds, véhicules légers et engins BTP ;

: techniciens supérieurs, titulaires de BEP/BAC Pro en génie civil, mécaniciens spécialisés en poids lourds, véhicules légers et engins BTP ; Logistique et conduite d’engins : conducteurs de porte-chars et de camions bennes, opérateurs de scrapper, de grues et de chariots élévateurs ;

: conducteurs de porte-chars et de camions bennes, opérateurs de scrapper, de grues et de chariots élévateurs ; Soutien administratif et opérationnel : archivistes et assistants manœuvres.

La répartition géographique des candidats fait apparaître une forte représentation des régions du Kadiogo, du Yaadga, du Guiriko, du Bankui et du Goulmou.

Au-delà des compétences techniques, l’intégration à l’Initiative Faso Mêbo comporte une dimension civique. Tout candidat appelé devra suivre une formation de Volontaire pour la Patrie au Centre national de formation des Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP), à Badnoogo.

Cette formation vise à renforcer l’engagement patriotique des recrues et leur adhésion aux valeurs de discipline, de sacrifice et de dévouement au service du développement national.

Les autorités insistent sur le strict respect des délais de présentation, tout retard pouvant compromettre l’admission.

Les candidats retenus devront se présenter avec :

leur CNIB originale et leur carnet de santé individuel ;

et leur ; un unique sac de voyage contenant les effets personnels essentiels (toilette, couchage, lessive) ;

contenant les effets personnels essentiels (toilette, couchage, lessive) ; un survêtement, une tenue et des chaussures de sport pour la phase de formation.

Cette publication intervient alors que l’Initiative Faso Mêbo poursuit la mobilisation citoyenne pour le financement des infrastructures, traduisant la volonté des autorités de conjuguer engagement populaire et renforcement des ressources humaines pour accélérer le développement du pays.

