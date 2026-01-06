Initiative présidentielle « Faso Mêbo » : Un délai exceptionnel de 48 heures accordé aux candidats retardataires

La Présidence du Faso, à travers le Bureau national des grands projets du Burkina, a annoncé une mesure exceptionnelle en faveur des candidats admissibles au recrutement de l’Initiative présidentielle « Faso Mêbo » qui ne se sont pas encore présentés. Un ultime délai de quarante-huit (48) heures leur est accordé afin de régulariser leur situation.

Selon un communiqué officiel, cette décision fait suite aux absences enregistrées lors des précédentes convocations.

Le coordonnateur national de l’initiative, le Commandant Zoodnoma Ahmed Sakandé, précise que ce délai court à compter du mardi 6 janvier 2026.

Les candidats concernés sont invités à se présenter impérativement le jeudi 8 janvier 2026 à 08 heures précises au Monument des Martyrs à Ouagadougou.

De là, ils seront conduits vers le centre unique d’examen où se dérouleront les différentes phases de sélection, notamment les entretiens oraux, les épreuves écrites et les tests pratiques.

Des consignes strictes ont été édictées pour le bon déroulement du processus. Chaque candidat devra se munir de sa Carte nationale d’identité burkinabè (CNIB), de son dossier de candidature complet, de son carnet de santé individuel, ainsi que d’un sac de voyage unique contenant les effets de toilette et de lessive.

Une tenue de sport complète est également exigée. Les ingénieurs de conception Topo devront, en outre, se présenter avec un ordinateur portable.

Le communiqué est formel : aucun délai supplémentaire ne sera accordé. Tout candidat ne respectant pas cette ultime échéance sera définitivement écarté du processus de recrutement.

En rappel, l’Initiative « Faso Mêbo » vise le recrutement de 742 agents aux profils variés, parmi lesquels des ingénieurs en génie civil et rural, des techniciens supérieurs, des conducteurs d’engins lourds, des mécaniciens poids lourds, ainsi que du personnel administratif, notamment des archivistes et des secrétaires.

