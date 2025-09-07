Communiqué | Recrutement FASO MÊBO : 422 candidats admis sous réserve, convoqués pour formation prévue à Badnoogo

publicite

Sous réserve d’enquêtes de moralité complémentaires, les candidats dont les noms suivent (en

annexe) sont déclarés admis au recrutement de quatre cent vingt-deux (422) agents au profit de

l’Initiative Présidentielle FASO MÊBO.

Les admis sont informés qu’ils doivent suivre la formation de volontaire pour la patrie au Centre National de Formation des Volontaires pour la Défense de la Patrie à Badnoogo, à partir du Mardi 09 Septembre 2025.

A cet effet, tous les admis sont priés de se rassembler le Mardi 09 Septembre 2025 à 14h00mn, délais de rigueur, au monument des martyrs de Ouaga 2000 pour rallier Badnoogo.