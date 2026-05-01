Ouagadougou : La 7e édition du FESTIC prévue du 14 au 18 mai 2026

Quelques mois après l’effervescence du FESPACO, Ouagadougou s’apprête à accueillir un autre rendez-vous culturel majeur. La 7ᵉ édition du Festival des Identités Culturelles (FESTIC) se tiendra du 14 au 18 mai 2026, avec une programmation riche axée sur la valorisation des patrimoines culturels.

L’annonce a été faite le jeudi 30 avril 2026 lors d’une conférence de presse du comité d’organisation. Au total, 28 films seront en compétition, toutes catégories confondues, avec à la clé des distinctions pour les meilleures productions. Le festival ambitionne de promouvoir les identités culturelles, notamment celles en voie de disparition.

Selon les organisateurs, le FESTIC poursuit trois objectifs principaux à savoir renforcer la connaissance des populations sur les valeurs culturelles, encourager le dialogue interculturel et promouvoir l’oralité ainsi que les arts oratoires à travers le cinéma.

Les cérémonies d’ouverture et de clôture se dérouleront sur le site principal situé à Ouidi, tandis que des projections de films sont prévues à la cité universitaire de l’Institut des sciences (IDS). Ces séances seront suivies d’échanges avec les réalisateurs, une innovation majeure de cette édition.

Le coordonnateur du festival, Wend-Lassida Ouédraogo, a précisé que la sélection comprend 16 films de fiction (dont 4 longs métrages), 10 documentaires (3 longs et 7 courts), ainsi que 2 films d’animation. Un film hors compétition est également inscrit à l’affiche.

« Nuit de la résilience » et valorisation des traditions

Parmi les temps forts figure la « Nuit de la résilience », prévue le 15 mai 2026 dans le quartier Ouidi. Cette soirée mettra à l’honneur la communauté Bissa, avec des projections, des communications et une immersion dans son organisation socioculturelle. Des mets locaux seront également proposés au public.

Le festival prévoit en outre un espace dédié aux enfants, avec des activités artistiques comme la pyrogravure. Placée sous le thème « Les identités culturelles à l’ère du village planétaire », cette édition donnera lieu à un panel le 18 mai, animé notamment par Antoinette Tidjani.

En prélude à l’événement, des projections sont déjà organisées dans plusieurs quartiers de la capitale, notamment dans ceux relevant des ministres du Moogho Naaba, à leur demande. Une initiative qui constitue également une innovation de cette édition.

Le FESTIC entend consolider sa place comme un espace de promotion des identités culturelles et de dialogue entre les communautés, dans un contexte marqué par les mutations du monde contemporain.

Daouda ZONGO (Stagiaire)

Burkina 24