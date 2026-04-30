SNC Bobo 2026 : Le Directeur Général de la LONAB apporte son soutien aux équipes sur le terrain

Ce jeudi 30 avril 2026, l’ambiance était festive au siège de la Semaine Nationale de la Culture (SNC Bobo 2026). Ibrahim Ben Harouna ZARANI, Directeur Général de la LONAB, a effectué une visite remarquée sur les stands de l’institution. Entre encouragements au personnel et échanges avec les parieurs, cette sortie a permis de réaffirmer le rôle de la « Nationale des Jeux » comme moteur de la culture burkinabè.

Accueilli sous les applaudissements des agents et des visiteurs, le Directeur Général a d’abord pris le temps d’écouter la présentation détaillée du dispositif commercial. C’est Nicole Remène/Yilboudo, Directrice de l’Agence principale de la LONAB de Bobo-Dioulasso, qui a servi de guide pour cette visite.

Sur le site de la foire, la LONAB n’a pas fait les choses à moitié. Nicole Remène/Yilboudo a expliqué l’organisation stratégique mise en place pour servir les festivaliers. « Nous avons trois points de vente : le grand car podium, le mini car podium et notre stand principal. Nous commercialisons tous nos produits comme la Tombola Minute Plus, la Télé Fortune et le PMU’B », a-t-elle précisé.

Elle a également mis l’accent sur la grande nouveauté de cette édition : le Faso Loto 5/90, qui fait déjà l’objet d’une promotion intense sur tout le site de la SNC. Pou Ibrahim Ben Harouna Zarani, être sponsor officiel de la SNC est une évidence.

Il a souligné l’importance de ce lien. « La LONAB est fière d’être sponsor officiel de cette importante manifestation pour témoigner sa solidarité avec le peuple burkinabè dans la promotion de notre culture. C’est pour nous un honneur d’associer notre image à cet événement qui permet de promouvoir nos valeurs», a-t-il indiqué.

Le DG a également rappelé que cette présence permet de renforcer la confiance avec les clients tout en innovant. « Nous présentons un nouveau produit, le Loto 5/90. C’est l’occasion d’apprendre aux parieurs à continuer de faire confiance à la LONAB tout en étant dans une dynamique d’innovation », a-t-il souligné.

Avant de repartir, le Directeur Général a tenu à porter un message de reconnaissance à ses collaborateurs mobilisés sous la chaleur de Bobo-Dioulasso. Il les a qualifiés de « combattants auprès de la clientèle ».

« Votre mobilisation et votre professionnalisme témoignent de l’attachement que nous portons tous à la LONAB. Ce que vous faites, c’est pour la nation, c’est pour le bien-être des populations », a lancé le DG de la LONAB.

Le patron de la LONAB n’a pas manqué de rappeler que derrière chaque ticket acheté, c’est tout le Burkina Faso qui gagne, notamment à travers le financement d’événements majeurs comme la SNC.

Akim KY

Burkina 24