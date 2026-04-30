Clôture de la caravane « Kom-pugli kaoreng yõodo » : Un engagement fort pour l’éducation des filles à Garango

La caravane de presse dédiée au projet « Kom-pugli kaoreng yõodo », sous l’égide du programme SWEDD+, a officiellement achevé sa mission de sensibilisation le mercredi 29 avril 2026. C’est la commune de Garango qui a accueilli l’étape ultime de cette initiative, marquée par des actions concrètes et une mobilisation communautaire exemplaire.

L’un des moments forts de cette clôture a sans nul doute été l’implication personnelle du Krigouta de Garango. Au cours de l’après-midi, le chef coutumier a pris la parole devant une assemblée composée de ses sujets, de jeunes élèves et des membres de la délégation. Avec solennité, il s’est engagé à porter le message de la scolarisation auprès de l’ensemble des chefs bissa.

Pour le chef de Garango, l’enjeu est avant tout socio-économique. Il a soutenu fermement qu’une fille privée d’instruction est un frein au développement communautaire. « Moi, Sa Majesté Krigouta de Garango, je prends devant vous et devant toute la communauté les engagements suivants : j’utiliserai désormais ma parole comme un bouclier pour promouvoir la scolarisation des enfants et maintenir les filles à l’école ; je ne garderai plus le silence face aux mariages d’enfants et aux pratiques néfastes qui entravent l’avenir des filles.

Je prends cet engagement au nom des chefs bissa à qui je vais rendre compte. Le monde a changé ; par conséquent, nos pratiques doivent s’adapter à ce changement sans trahir nos valeurs. Une fille qui apprend est une force pour la famille, une richesse pour le village et une fierté pour sa nation », a-t-il déclaré.

Au-delà des discours, cette caravane a permis de mener un travail de fond sur le terrain. Par ailleurs, durant 72 heures, les équipes ont sillonné les localités de Tenkodogo, Dialgaye et Garango. Ce périple a été rythmé par des séances de prévention sanitaire et des activités de plaidoyer intense auprès des autorités administratives, religieuses et coutumières.

En somme, cette campagne s’achève sur une note particulièrement positive. Grâce aux acquis engrangés et au soutien des leaders d’opinion, le projet SWEDD+ franchit une étape décisive dans la lutte contre les vulnérabilités sociales et pour le maintien des filles dans le système éducatif.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24