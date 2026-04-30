Communiqué | Hackathon des Grandes Écoles 2026 clôturé

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Les candidatures pour l’édition 2026 du Hackathon des Grandes Écoles sont officiellement clôturées, avec une mobilisation remarquable de la jeunesse burkinabè.

🔹 64 équipes candidates
🔹 Plus de 200 jeunes talents inscrits

Cet engouement confirme l’intérêt croissant des étudiants et jeunes pour l’innovation, l’entrepreneuriat et la création de solutions adaptées aux réalités du Burkina Faso.

Le Hackathon des Grandes Écoles se positionne aujourd’hui comme un cadre stratégique de révélation de talents, de stimulation de la créativité et d’accompagnement des futurs entrepreneurs.

Les prochaines étapes concerneront a conférence de presse ainsi que la publication du programme officiel de l’événement.

🙏 Les organisateurs remercient l’ensemble des candidats, établissements, partenaires et soutiens pour cette forte mobilisation.

🚀 Hackathon des Grandes Écoles 2026 : un levier d’innovation nationale.

 

     
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