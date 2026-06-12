Communiqué | CARFO : les pensionnés retardataires ont jusqu’au 15 juin pour solliciter une avance sur pension

Le Directeur Général de la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires (CARFO) porte à la connaissance des pensionnés qu’une dernière opération de réception des avances sur pension de l’année 2026 des retardataires aura lieu du 1er au 15 juin 2026.

En rappel, l’octroi des avances sur pension est soumis aux conditions suivantes :

Eléments constitutifs du dossier

Le dossier comprend :

une demande non timbrée comportant les informations suivantes : le nom et prénom (s) du pensionné, le numéro de pension, l’assignation du pensionné, la signature ou l’empreinte digitale, le montant de l’avance souhaité.

Une copie d’un des bulletins de pension.

Date et lieu de dépôt des demandes

La réception des demandes d’avances sur pensions s’effectuera du 1er au 15 juin aux lieux ci-après :

Dans les structures déconcentrées de la CARFO :

à la direction régionale du Kadiogo sise à Paspanga pour les pensionnés assignés à Ouagadougou ; à la direction du Guiriko pour les pensionnés assignés à Bobo-Dioulasso ; à la direction régionale de Nando pour les pensionnés assignés à Koudougou ; aux agences de Tenkodogo, Dédougou, Gaoua, Ouahigouya, Fada N’Gourma, Manga, Banfora, Kaya et Ziniaré conformément à la localité d’assignation du pensionné.

Dans les Trésoreries régionales, les Trésoreries provinciales et les Trésoreries départementales pour les pensionnés assignés dans les autres localités. Chaque pensionné doit se présenter à la Trésorerie de sa localité d’assignation.

Les pensionnés sont informés qu’ils peuvent consulter le tableau indicatif des montants des avances sur le site web www.carfo.bf , à la CARFO ou dans les Trésoreries.