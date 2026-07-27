« La Folie du Maracana World Cola » : La deuxième édition débute le 9 août sur le terrain Tam-Tam de Samandin

C’est au soir du 6 septembre 2026 que le vainqueur de la deuxième édition de « La Folie du Maracana World Cola » sera connu. La compétition débutera le 9 août 2026 sur le terrain Tam-Tam, situé au quartier Samandin de Ouagadougou. Avant les quarts de finale, toutes les équipes connaissent déjà leurs adversaires. Ce tournoi se veut une aubaine de rassemblement pour la jeunesse de la capitale, mais aussi un cadre de détection de talents. Les détails ont été dévoilés le dimanche 26 juillet 2026 à Ouagadougou.

Qui va succéder à l’équipe SOZHAKOF pour cette deuxième édition de « La Folie du Maracana World Cola » ? La réponse sera connue au soir du 6 septembre 2026. Le comité d’organisation a dévoilé non seulement la liste des équipes en lice, mais aussi les paramètres qui entourent la compétition ce dimanche 26 juillet 2026.

De prime abord, la compétition se jouera essentiellement sur le terrain Tam-Tam et sa participation est entièrement gratuite. Pour Ebony Group, initiateur de cette compétition, il est essentiel d’offrir des loisirs sains à la jeunesse de Ouagadougou durant les grandes vacances.

Au total, 16 équipes issues de 16 quartiers de la ville y prennent part. Le format retenu comprend une phase de poules suivie de phases à élimination directe, à partir des quarts de finale. Les matchs se dérouleront tous les week-ends.

Selon le président du comité d’organisation (PCO), Kader Traoré, après le succès de la première édition, l’équipe a décidé de revenir un peu plus fort car : « La Folie du Maracana World Cola a cette particularité de réunir 16 équipes des quartiers les plus chauds de la ville de Ouagadougou ».

La compétition récompensera également le MVP à chaque match, le MVP du tournoi, et le meilleur joueur de la compétition. Il a aussi été demandé aux équipes de se faire accompagner par leurs supporters. À cet effet, le supporter le mieux habillé aux couleurs rouge et blanc du sponsor officiel, World Cola, repartira avec l’équivalent de son poids en argent.

« Le thème que nous avons choisi cette année, c’est Vivre utilement ses vacances à travers le football en se rafraîchissant avec la boisson de notre sponsor. Nous avons estimé qu’il fallait permettre à cette jeunesse burkinabè, particulièrement celle de Ouagadougou et de nos quartiers, d’avoir un cadre d’expression sain. Nous voulons que les jeunes puissent se consacrer à ce qu’ils aiment le plus, le football, qu’ils puissent le pratiquer gracieusement, sans aucune embrouille, dans le fair-play », a expliqué Kader Traoré.

Lire aussi 👉 La Folie de Maracana World Cola : Le top départ est prévu ce samedi sur le terrain de Paglayiri

Le vainqueur de la compétition recevra une enveloppe d’un million 1 000 000 de francs CFA. Les deuxième et troisième repartiront respectivement avec 500 000 et 300 000 F CFA. Des prix spéciaux seront également décernés, notamment ceux du meilleur buteur, de l’équipe fair-play et des hommes du match, élus à partir des demi-finales.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24