Faso Mêbo : Plus de 281 millions FCFA mobilisés à la date du 24 juillet 2026

La mobilisation citoyenne en faveur de l’initiative « Faso Mêbo » poursuit sa progression. Selon la situation des comptes publiée par le ministère de l’Économie et des Finances, les contributions collectées via Faso Arzeka et la Banque des Dépôts du Trésor s’élèvent à 281 724 332 FCFA à la date du 24 juillet 2026.

Le Kadiogo demeure de loin la région la plus contributrice avec 69 883 202 FCFA, soit près du quart du montant total mobilisé. Il est suivi du Yaadga, qui enregistre 26 149 501 FCFA, et du Bankui, avec 20 443 801 FCFA.

Le Guiriko (19 967 312 FCFA) et le Sourou (16 960 555 FCFA) complètent le top 5 des régions ayant le plus contribué à cette initiative de construction nationale.

Les données publiées montrent une participation des populations dans la quasi-totalité des régions. Seize des dix-sept régions ont déjà franchi le seuil des 10 millions de FCFA de contributions.

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Derrière le peloton de tête, le Nando (12 292 734 FCFA), le Goulmou (12 204 709 FCFA) et l’Oubri (12 157 058 FCFA) affichent des niveaux de collecte relativement proches. Viennent ensuite le Tannounyan (12 035 724 FCFA), le Djoro (11 960 095 FCFA) et le Koulsé (11 371 259 FCFA).

Le Nakambé (10 871 948 FCFA), le Nazinon (10 834 375 FCFA), le Soum (10 407 033 FCFA), la Tapoa (10 188 469 FCFA) et la Sirba (10 082 298 FCFA) dépassent également la barre des 10 millions de FCFA.

La région du Liptako ferme le classement avec 3 914 259 FCFA.

Le ministère de l’Économie et des Finances rappelle que les ressources sont collectées exclusivement à travers les deux canaux officiels que sont Faso Arzeka et la Banque des Dépôts du Trésor.

À travers cette dynamique, les autorités mettent en avant la poursuite de la mobilisation des citoyens en faveur des actions de développement et de construction nationale. Les chiffres arrêtés au 24 juillet 2026 traduisent une progression continue des contributions enregistrées sur les comptes « Faso Mêbo ».