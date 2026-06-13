Festival International de la Musique pour l’Environnement : Un appel à la Renaissance verte

L’association African Child Project et le Comité d’organisation ont lancé, dans la soirée du vendredi 12 juin 2026, la 4ᵉ édition du Festival International de la Musique pour l’Environnement. Placé sous le thème « Renaissance verte : Agissons tous ensemble pour un demain meilleur », cet événement se veut un cadre de mobilisation face aux urgences écologiques.

La cérémonie d’ouverture a servi de tribune pour le président du comité d’organisation, Ras Simposh, d’interpeller les citoyens et les organisations environnementales sur la nécessité d’un changement profond de comportement. Ce thème annuel rappelle que la préservation de la nature est une responsabilité partagée par toute l’humanité.

Pour joindre le geste à la parole, des personnes ressources ont reçu des poubelles au cours de la cérémonie, et une plantation symbolique d’arbre a été réalisée.

Le reboisement comme priorité

Invité en tant que panéliste, Dorinta Michaïlou, inspecteur des Eaux et Forêts, a abondé dans ce sens en insistant sur des actions concrètes.

Dans son intervention, l’inspecteur a exhorté les populations à faire du reboisement leur activité principale durant la saison des pluies, afin de maximiser l’impact des précipitations.

« Nous sommes partis d’un constat que notre planète souffre du manque d’arbres. Les animaux en pâtissent et nous aussi nous en pâtissons. La solution est de reboiser, de réparer les écosystèmes dégradés afin de repartir sur de bonnes bases, pour que la nature nous offre ce qu’elle a de mieux », a-t-il déclaré.

Présent à l’événement, Hamidou Belem, chargé de mission au sein du ministère en charge de la Culture, a salué les efforts déployés par l’association à travers cette initiative.

Il a également rappelé le soutien constant de son institution, qui ne ménagera aucun effort pour accompagner le Festival International de Musique pour l’Environnement. En rappel, le FESIME se tient du 12 au 14 juin du côté de Gounghin à Ouagadougou.