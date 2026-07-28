Communiqué | Résultats du tirage du Faso Loto NEKRE du Lundi 27 Juillet 2026

🎉🍀 FASO LOTO 5/90 – « NEKRE » 🍀🎉

🎯 Résultats du tirage du Lundi 27 Juillet 2026

📅 Tirage N° 2026/089

🏆 Les numéros gagnants sont :

🔢 72 – 19 – 3 – 47- 25

✨ Faso Loto, le rendez-vous de la chance ! 🍀💰

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⚠️ Jeu interdit aux moins de 18 ans.

✅ Jouez avec responsabilité.