Communiqué | Résultats du tirage du Faso Loto NEKRE du Lundi 27 Juillet 2026

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🎉🍀 FASO LOTO 5/90 – « NEKRE » 🍀🎉

🎯 Résultats du tirage du Lundi 27 Juillet 2026
📅 Tirage N° 2026/089

🏆 Les numéros gagnants sont :
🔢  72 – 19 – 3 – 47- 25

Faso  Loto, le rendez-vous de la chance ! 🍀💰

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⚠️ Jeu interdit aux moins de 18 ans.
✅ Jouez avec responsabilité.

 
     
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