Communiqué | Résultats du tirage du Faso Loto NEKRE du Lundi 27 Juillet 2026
🎉🍀 FASO LOTO 5/90 – « NEKRE » 🍀🎉
🎯 Résultats du tirage du Lundi 27 Juillet 2026
📅 Tirage N° 2026/089
🏆 Les numéros gagnants sont :
🔢 72 – 19 – 3 – 47- 25
✨ Faso Loto, le rendez-vous de la chance ! 🍀💰
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⚠️ Jeu interdit aux moins de 18 ans.
✅ Jouez avec responsabilité.