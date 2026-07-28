Mali-Sénégal : Assimi Goïta et Bassirou Diomaye Faye affichent un front commun face aux défis sécuritaires et économiques

En visite de travail et de solidarité au Mali, le Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, a réaffirmé, aux côtés du Président de la Transition, le Général d’armée Assimi GOÏTA, les liens historiques entre les deux pays et leur volonté commune de renforcer la coopération face aux enjeux sécuritaires, économiques et régionaux. Cette visite est placée sous le signe de la fraternité, du dialogue et de la solidarité, rapporte la Présidence du Mali.

Au cours de sa visite, le Président Bassirou Diomaye Diakhar FAYE a eu un entretien en tête-à-tête avec le Président de la Transition, le Général d’armée Assimi GOÏTA, Chef de l’État, avant de prendre part à des séances de travail restreinte puis élargie aux délégations des deux pays.

Au terme des échanges, le Chef de l’État sénégalais a salué « l’accueil chaleureux et fraternel » qui lui a été réservé, rappelant que les relations entre le Sénégal et le Mali reposent sur une histoire commune, des liens de parenté, de culture et de coopération qui confèrent à leur partenariat un caractère exemplaire.

Le Président Bassirou Diomaye FAYE a indiqué que son déplacement s’inscrivait avant tout dans une démarche de solidarité envers le peuple malien. Il a présenté, au nom du Sénégal, ses condoléances à la suite des récentes attaques terroristes au Mali, tout en condamnant avec fermeté ces actes qu’il a qualifiés de « lâches et barbares ». Il a également rendu hommage aux sacrifices consentis par le Mali pour préserver la paix et la sécurité.

Les deux Chefs d’État ont consacré une large part de leurs échanges aux questions de paix et de sécurité dans le Sahel. Face à une menace terroriste qui dépasse les frontières nationales, il a souligné la nécessité d’une coopération renforcée et d’une action concertée entre les États de la région. Le Président sénégalais a réaffirmé la disponibilité de son pays à accompagner le Mali dans la lutte contre les défis sécuritaires et dans les efforts en faveur de la stabilité régionale.

Les discussions ont également porté sur le renforcement de la coopération bilatérale ainsi que sur les perspectives de dynamisation des mécanismes régionaux, notamment au sein de l’UEMOA et de l’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS). Les deux dirigeants ont convenu de poursuivre les concertations avec leurs homologues en vue de la tenue, dans les meilleurs délais, d’un sommet des Chefs d’État consacré au renforcement de la coopération monétaire, économique et à la gestion concertée des ressources hydrauliques.

Cette visite de travail et de solidarité illustre la volonté commune des deux pays de privilégier le dialogue, la fraternité et l’action concertée pour relever les défis communs et contribuer à la stabilité, à l’intégration et au développement durable de la sous-région.