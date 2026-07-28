Maracana Vert du Délégué 2026 : LIA FC remporte le trophée face à KAZA FC

L’équipe de LIA FC a remporté la deuxième édition du Tournoi Maracana Vert du Délégué, le 25 juillet à Silmiyiri, Kamboinsin, dans l’arrondissement 9 Ouagadougou. En finale, elle a battu KAZA FC, championne de l’édition précédente, par 2 buts à 0.

Le tournoi, qui a débuté le 17 juillet, a réuni huit équipes. Pour le dernier match, LIA FC et KAZA FC se sont affrontées dans une rencontre très disputée. Dès les premières minutes, les joueurs de LIA FC ont montré leur volonté de gagner. Leur domination a été récompensée grâce aux buts inscrits par le capitaine Charles Nikiéma et son coéquipier Djalilou Ouédraogo.

Pour le capitaine de LIA FC cette victoire est le résultat du travail collectif de son équipe. « Nous avons préparé ce match comme les précédents. Chacun a joué son rôle et nous sommes restés unis jusqu’au bout. C’est ce qui nous a permis de gagner », explique Charles Nikiéma.

Des lots pour les gagnants

Le capitaine a également félicité les organisateurs pour avoir associé le football à la protection de l’environnement. Selon lui, offrir des plants d’arbres comme récompense est une bonne initiative, surtout en cette période de saison des pluies.

Grâce à son succès, LIA FC repart avec le trophée, un ballon, un jeu de maillots, une enveloppe de 100 000 F CFA et 15 plants d’arbres. De son côté, KAZA FC reçoit 50 000 F CFA, un ballon, un jeu de maillots et également 15 plants. Le meilleur buteur a également eu une récompense.

Pour le promoteur du tournoi, Brice Ouédraogo, délégué du Haut Conseil des Burkinabè de l’Extérieur, enseignant spécialisé installé à New York et ambassadeur pour la paix, cette compétition vise à réunir le sport et la protection de la nature.

Des distributions d’arbres

« Depuis le lancement du tournoi, nous encourageons à la fois la pratique du sport et la sauvegarde de l’environnement. Après les matchs, nous poursuivrons cette action à travers la plantation des arbres », a-t-il indiqué. Cette initiative s’est distinguée par la distribution d’arbres aux riverains en fonction des besoins de chacun. Les arbres ont été plantés dans les cours ou devant le portail pour faire en sorte qu’ils bénéficient d’entretien.

A travers cette activité, les organisateurs veulent renforcer la cohésion sociale, encourager les jeunes à pratiquer le sport et les sensibiliser à la protection de l’environnement. Cette initiative est organisée depuis deux ans et continue de mobiliser de nombreux jeunes autour du football et du reboisement.