Présidentielle 2024 : Ousmane Sonko affirme n’avoir jamais désigné Bassirou Diomaye Faye comme candidat

Le président du parti Pastef, Ousmane Sonko, a affirmé n’avoir jamais désigné Bassirou Diomaye Faye comme candidat à l’élection présidentielle sénégalaise de 2024. Selon lui, la candidature de l’actuel chef de l’État a été dictée par les circonstances et non par un choix stratégique, rapporte Pulse Sénégal.

S’exprimant récemment sur cette séquence politique, Ousmane Sonko a rejeté l’idée selon laquelle il aurait personnellement choisi Bassirou Diomaye Faye pour le représenter à la présidentielle.

« Il ne s’agit pas d’une désignation. Il n’y a jamais eu de désignation. Il ne faut pas que nous falsifiions l’histoire », a-t-il déclaré.

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Le leader de Pastef explique que son impossibilité de se présenter à l’élection, en raison de sa situation judiciaire à l’époque, a contraint son parti à présenter un autre candidat.

« Ce qui s’est passé, c’est que je ne pouvais pas être candidat. Il n’était pas envisageable que le Pastef ne se présente pas à la présidentielle. J’aurais été encore maintenu en prison, le parti serait encore dissous. Ce n’est pas une désignation de gré », a-t-il ajouté.

Ces déclarations remettent en question le récit largement relayé après l’élection, selon lequel la candidature de Bassirou Diomaye Faye aurait été le fruit d’une stratégie anticipée de Pastef pour faire face à une éventuelle inéligibilité d’Ousmane Sonko.

Pour le leader du parti, il s’agissait avant tout d’une décision imposée par le contexte politique et judiciaire, et non d’un choix préparé à l’avance.

Cette prise de position intervient alors que les relations entre Ousmane Sonko et le président Bassirou Diomaye Faye alimentent de nombreuses spéculations. Longtemps présentés comme un tandem politique indissociable, les deux hommes semblent afficher des positions plus nuancées depuis l’accession de Bassirou Diomaye Faye à la présidence de la République.

Sans évoquer directement leurs rapports actuels, Ousmane Sonko a ainsi tenu à apporter sa version des faits sur les circonstances qui ont conduit à la candidature victorieuse de son compagnon de parti en 2024, estimant qu’il était nécessaire de « rétablir l’histoire ».