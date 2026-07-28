CAN féminine U20 : Mauvaise entame des Etalons dames

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Les Etalons ont raté leur première sortie à la CAN féminine 2026.

C’est parti pour la CAN féminine U20 depuis le samedi 25 juillet 2026 au Maroc. Pour leur première sortie dans la compétition, le Burkina Faso s’est incliné (4-1) face aux Éléphantes de la Côte d’Ivoire le lundi 27 juillet 2026.

Après une première occasion gâchée par Adama Congo, les Ivoiriennes répliquent sur un corner. Main dans la surface. Penalty indiscutable. Rebecca Ellot transforme le penalty. Inès Konan double la mise pour la Côte d’Ivoire à la 14e minute.

En moins de 15 minutes, les Ivoiriennes mènent au score (2-0). Inès Konan (23e min), sur une passe de N’Sira Ouédraogo, permet aux Éléphantes d’aggraver le score (3-0). C’est le score à la pause. Au retour des vestiaires, les Etalons tentent de réduire la marque, mais elles sont réduites à 10 après l’expulsion de la gardienne Faouziatou Ouédraogo.

Sur le coup franc qui suit, N’Sira Ouédraogo permet aux Ivoiriennes de mener (4-0). La réduction du score (4-1) par Adama Congo est anecdotique. Le prochain match oppose le Burkina Faso à la Tanzanie le vendredi 31 juillet. Le troisième match est prévu le 4 août 2026 face à l’Afrique du Sud.

 
     
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