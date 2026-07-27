Barrage de Pô Kapro : L’aboutissement, en seulement huit mois, d’un projet attendu depuis 1960

« La mission est sacrée », déclarait le Ministre d’État, Ministre de l’Agriculture, de l’Eau, des Ressources animales et halieutiques, le Camarade Commandant Ismaël SOMBIÉ, lors de la cérémonie de sortie de promotion de l’ENAFA de Matourkou.

Fidèle à cette conviction, le Ministre d’État a veillé personnellement au bon déroulement des travaux du barrage de Pô Kapro, dont la réalisation a mobilisé l’ensemble des équipes de l’Office national des barrages et des aménagements hydro-agricoles (ONBAH).

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Retour sur un chantier exécuté avec célérité, professionnalisme et dans le strict respect des normes techniques. De l’installation du chantier à la mise en eau de l’ouvrage, les travaux ont fait l’objet d’un suivi rigoureux et permanent du Camarade Commandant Ismaël SOMBIÉ, ainsi que du Directeur général de l’ONBAH, le Camarade Commandant Yaya TRAORÉ.

Cet engagement constant a permis d’assurer une réalisation conforme aux exigences de qualité et de livrer, en seulement huit mois, une infrastructure attendue par les populations depuis 1960.

Source : DCRP/MAERAH