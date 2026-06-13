Sénégal : Le Barreau dénonce l’installation illégale de cabinets d’avocats étrangers

L’Ordre des Avocats du Sénégal hausse le ton contre l’installation de cabinets d’avocats étrangers qu’il juge non conformes à la réglementation en vigueur. Dans un communiqué, le Conseil de l’Ordre a dénoncé une situation assimilée à un exercice illégal de la profession et annoncé l’engagement de poursuites judiciaires contre les contrevenants, rapporte SenePlus.

Selon l’institution, plusieurs cabinets étrangers, notamment implantés à Dakar, exerceraient leurs activités sans respecter les dispositions légales qui encadrent la profession d’avocat au Sénégal.

Le Barreau rappelle que les règles applicables sont définies à la fois par les textes communautaires de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et par la législation nationale régissant l’Ordre des Avocats.

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Le Conseil de l’Ordre souligne que seuls les avocats inscrits à un barreau d’un État membre de l’UEMOA peuvent s’établir dans un autre pays de l’Union, à titre principal ou secondaire, sous réserve de remplir les formalités requises et d’obtenir l’autorisation préalable du barreau d’accueil.

L’institution précise par ailleurs qu’aucun avocat ni cabinet établi hors de l’espace UEMOA n’a reçu, à ce jour, l’autorisation officielle de s’installer au Sénégal. Dans ces conditions, le Barreau estime que toute activité exercée par des cabinets étrangers ne répondant pas à ces exigences constitue un exercice illégal de la profession, passible de sanctions prévues par la loi.

Face à cette situation, le Conseil de l’Ordre a adopté une résolution donnant mandat au Bâtonnier pour engager toutes les procédures nécessaires afin de faire respecter la réglementation. Ces démarches pourraient inclure des actions judiciaires contre les auteurs présumés ainsi que leurs éventuels complices.

Réaffirmant son attachement à l’État de droit et au respect des normes professionnelles, l’Ordre des Avocats du Sénégal assure qu’il restera mobilisé pour préserver l’intégrité de la profession et garantir le bon fonctionnement du système judiciaire.