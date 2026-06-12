Sénégal : Un maître coranique condamné à 20 ans de prison pour viol et pédophilie sur 28 filles

La chambre criminelle du tribunal de grande instance de Diourbel a condamné le lundi 8 juin 2026 un maître coranique à 20 ans de réclusion criminelle pour viol et pédophilie sur mineurs, rapporte le média Séné plus.

Reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés, l’accusé était poursuivi pour des abus sexuels commis sur des pensionnaires de l’école coranique où il exerçait à Touba, dans le quartier Keur Gol.

Au total, 28 victimes ont été identifiées dans cette affaire, révélée en 2023 à la suite d’une dénonciation ayant déclenché l’ouverture d’une enquête par les autorités judiciaires et les services de sécurité.

Lors du procès, dans son réquisitoire, le procureur de la République a souligné la gravité des faits, rappelant que 18 des 28 victimes ont perdu leur virginité, comme l’attestent les certificats médicaux produits par des médecins assermentés.

La défense, de son côté, a plaidé l’acquittement, contestant les accusations. À titre subsidiaire, elle a sollicité une prise en charge psychiatrique de l’accusé assortie de mesures de surveillance électronique.

L’affaire remonte à mai 2023, lorsqu’une élève a confié à sa mère avoir subi des abus. Une plainte a alors été déposée, conduisant la brigade de recherches de Touba à ouvrir une enquête. Le mis en cause avait initialement pris la fuite avant de se présenter volontairement aux autorités quelques jours plus tard.

Les investigations ont permis d’entendre l’ensemble des victimes et de recueillir plusieurs éléments médicaux confirmant les faits.