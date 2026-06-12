Cameroun : Une usine secrète de fausses pièces de 500 FCFA découverte à Douala

La gendarmerie nationale camerounaise a démantelé un vaste réseau spécialisé dans la fabrication et la mise en circulation de fausses pièces de monnaie de 500 FCFA. L’opération a conduit à l’interpellation de cinq personnes, dont trois ressortissants chinois, et à la découverte d’une usine clandestine installée dans la ville de Douala.

Tout est parti d’un signalement effectué par des habitants du quartier Akwa, principal centre des affaires de Douala. Les informations recueillies ont permis aux gendarmes d’interpeller un individu en possession de fausses pièces et de billets contrefaits.

Les investigations menées à partir de ce premier suspect ont rapidement conduit à l’arrestation d’un complice, puis à l’identification du présumé chef du réseau, un ressortissant chinois.

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Les enquêteurs ont ensuite remonté la piste jusqu’au quartier Yassa, dans le 3e arrondissement de Douala. Sur place, ils ont découvert une usine officiellement spécialisée dans la fabrication d’enduits pour le bâtiment.

Derrière cette façade légale se cachait en réalité un important dispositif de production de fausses pièces de monnaie. Selon les premières constatations, des pièces vierges étaient importées depuis la Chine avant d’être transformées localement grâce à des équipements industriels sophistiqués.

Lors de la perquisition, près de 200 cartons contenant chacun environ 2 300 pièces ont été saisis. Une fois mises en circulation, ces pièces représentaient une valeur estimée à près de 1,8 million de FCFA par carton.

Des techniques de contrefaçon particulièrement élaborées

Les autorités ont été frappées par le niveau de perfection atteint par les faussaires. Selon les responsables de la gendarmerie, les pièces contrefaites reproduisaient fidèlement les caractéristiques des monnaies officielles.

Les investigations ont notamment révélé l’utilisation de balances de haute précision pour garantir un poids identique aux pièces authentiques. Les contrefacteurs avaient également mis en place un système de vieillissement artificiel permettant de donner aux pièces l’apparence de monnaies ayant déjà circulé.

Autre élément troublant, les pièces réagissaient à l’aimant, comme les véritables pièces de 500 FCFA, rendant leur détection particulièrement difficile pour les usagers.

Les suspects remis à la justice

Outre les pièces de monnaie, plusieurs billets contrefaits ont également été découverts sur le site. À l’issue de l’opération, l’usine a été placée sous scellés et les cinq suspects ont été mis à la disposition des autorités judiciaires.

Le commandant de la compagnie de gendarmerie de Douala 1 a salué la contribution déterminante de la population dans cette affaire, rappelant que la collaboration citoyenne demeure un outil essentiel dans la lutte contre la criminalité économique et financière.