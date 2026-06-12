Annonce | La politique chinoise du zéro droit de douane devrait ouvrir un nouveau chapitre dans les relations sino-marocaines (PAPIER D’ANGLE)

Le prochain événement au Maroc de l’Exposition économique et commerciale

Chine-Afrique (CAETE) devrait renforcer les liens économiques entre la Chine et le Maroc, alors que la politique du zéro droit de douane appliquée par la Chine aux pays africains et l’intensification de la coopération industrielle ouvrent de nouvelles perspectives en matière de commerce, d’investissements et d’intégration des chaînes d’approvisionnement.

Organisé conjointement par le secrétariat de la CAETE et le ministère marocain de l’Industrie et du Commerce, l’événement se tiendra à Casablanca de mercredi à vendredi. Il s’agit de la première grande manifestation économique et commerciale organisée en Afrique par la province chinoise du Hunan (centre) depuis que la Chine a pleinement mis en œuvre la politique du zéro droit de douane pour les 53 pays africains avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques.

UN COUP DE POUCE POLITIQUE

Selon des analystes et des chefs d’entreprise, cette politique du zéro droit de douane devrait stimuler les échanges bilatéraux et élargir l’accès au marché chinois pour les produits africains.

Nasser Bouchiba, président de l’Association pour la coopération et le développement Chine-Afrique, a déclaré que cet événement de la CAETE au Maroc intervient à un moment où la politique du zéro droit de douane de la Chine a été pleinement mise en œuvre et où la coopération économique sino-africaine continue de s’approfondir.

Il a poursuivi que cet événement aidera les produits marocains de haute qualité à accéder plus facilement au vaste marché de consommation chinois, tout en permettant à des entreprises chinoises de renforcer leur présence en Afrique du Nord et d’approfondir l’intégration des chaînes industrielles et d’approvisionnement.

Les statistiques montrent que le commerce bilatéral entre la Chine et le Maroc a atteint 9,04 milliards de dollars en 2024, avant de passer à 10,96 milliards de dollars en 2025. La Chine est restée le troisième partenaire commercial mondial du Maroc et son premier partenaire commercial en Asie pendant de nombreuses années consécutives.

En 2025, les exportations chinoises vers le Maroc ont totalisé 9,88 milliards de dollars, tandis que les importations en provenance du Maroc ont atteint 1,08 milliard de dollars.

Des observateurs du secteur estiment que la mise en œuvre de la politique du zéro droit de douane réduira considérablement le coût de l’exportation des marchandises marocaines vers la Chine et renforcera la compétitivité des produits de spécialité marocains sur le marché chinois.

Jawad Kerdoudi, président de l’Institut marocain des relations internationales, a estimé que la politique du zéro droit de douane allait contribuer à réduire le déficit commercial de l’Afrique vis-à-vis de la Chine et à attirer davantage d’investissements chinois, apportant ainsi des capitaux, des technologies, du savoir-faire et des opportunités d’emploi aux économies locales.

FAVORISER LA COOPERATION

Le Hunan est l’une des provinces chinoises les plus actives en matière de coopération économique et commerciale avec l’Afrique, voyant déjà nombre de ses entreprises saisir les opportunités créées par cette politique.

Depuis le début de l’année, Yang Yi, directrice générale de Hunan Yufei Industry Investment Co., Ltd., s’est activement préparée à cet événement de la CAETE au Maroc et a coordonné les plans de participation. Elle a également eu des échanges en ligne avec plusieurs entreprises chinoises opérant au Maroc concernant l’introduction de produits locaux de spécialité.

Pendant les congés du 1er-Mai de cette année, l’Exposition des produits de spécialité africains, organisée par Mme Yang, s’est achevée avec succès à Changsha, attirant environ 89.000 visiteurs en six jours.

« Nous espérons tirer parti de cet événement pour intégrer davantage de produits marocains haut de gamme, tels que les huiles essentielles et l’huile d’argan, dans le système de marque ‘produits africains’, élargir les canaux d’approvisionnement direct, améliorer les chaînes d’approvisionnement et tirer parti de la politique du zéro droit de douane afin que davantage de produits marocains de qualité puissent pénétrer le marché chinois sous des marques africaines », a détaillé Mme Yang.

TIRER PARTI DES RESSOURCES

Au-delà du commerce, les relations entre la Chine et le Maroc s’orientent de plus en plus vers l’intégration industrielle et la collaboration en matière de chaînes d’approvisionnement.

À Tanger, grande ville portuaire du nord du Maroc, la Cité Mohammed VI Tanger Tech est devenue une plateforme phare pour la coopération sino-marocaine en matière de capacités industrielles. En mars de cette année, cette zone industrielle avait signé des accords avec 42 entreprises, dont 34 sociétés chinoises, pour un montant total d’investissements prévus d’environ 3,5 milliards de dollars.

Le producteur chinois de matériaux pour batteries au lithium BTR New Material Group construit actuellement dans la zone industrielle des projets de production de matériaux cathodiques et de matériaux anodiques. Une fois achevés, ces projets devraient créer plus de 1.100 emplois hautement qualifiés.

Le Maroc, premier exportateur mondial de phosphate et riche en cobalt et en lithium, tire parti de ses ressources naturelles pour développer une filière industrielle dédiée aux énergies nouvelles, reliant les ressources marocaines, les capacités de transformation chinoises et les marchés européens.

Parallèlement, des institutions financières, dont la succursale du Hunan de la Banque agricole de Chine, ont continué à soutenir les entreprises du Hunan opérant au Maroc en les aidant à faciliter la fluidité des flux de capitaux transfrontaliers.

UN DEVELOPPEMENT VERT

Une série de projets verts et liés aux énergies nouvelles a également été lancée, illustrant l’approfondissement de la coopération pratique entre les deux pays.

Imad Toumi, président du groupe marocain MANAGEM, supervise actuellement les préparatifs en vue de la réception de plusieurs projets menés par des entreprises chinoises, notamment un projet de production de sulfate de cobalt de qualité batterie à Marrakech et un projet de dessalement d’eau de mer à Nador. Ces projets illustrent un modèle qui allie le développement économique et la protection de l’environnement, selon M. Toumi.

Cette année 2026 marque le dixième anniversaire de l’établissement du partenariat stratégique sino-marocain.

« La coopération sino-marocaine progresse régulièrement vers un développement de meilleure qualité et plus durable », a noté Xiao Hao, doyen exécutif de l’Institut des études africaines de l’Université du Hunan. « Avec le coup d’envoi de la tournée africaine de la CAETE au Maroc, les échanges économiques, culturels et universitaires entre les deux pays sont sur le point d’atteindre un nouveau niveau », a-t-il dit.