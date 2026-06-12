Coton au Bénin : Le gouvernement mise sur une prime de 7 milliards FCFA pour relancer la filière

Le gouvernement béninois entend stimuler la filière coton à travers l’instauration d’une prime exceptionnelle de 10 FCFA par kilogramme aux producteurs, à condition que la production nationale dépasse le seuil de 700 000 tonnes lors de la campagne 2026-2027.

Cette mesure incitative, dont le coût est estimé à environ 7 milliards de FCFA, vise à redynamiser un secteur stratégique en recul depuis trois campagnes successives et à permettre au Bénin de retrouver ses performances de production passées.

Premier producteur de coton en Afrique de l’Ouest, le Bénin a vu ses volumes chuter ces dernières années, passant de plus de 700 000 tonnes à environ 500 000 tonnes. Les autorités attribuent cette baisse à plusieurs facteurs, notamment l’irrégularité des pluies, la qualité variable des semences, un encadrement technique jugé insuffisant et une mécanisation encore limitée.

Selon le gouvernement, l’objectif de 700 000 tonnes correspond à un niveau de référence déjà atteint par le passé et constitue désormais un seuil de performance pour la relance de la filière.

La prime cotonnière s’inscrit dans un ensemble plus large de mesures adoptées en Conseil des ministres le 3 juin, en faveur des filières coton, soja, riz et anacarde. Pour le coton, le versement de l’incitation est strictement conditionné au franchissement du seuil de production fixé.

Pour les autres filières, une prime de 10 FCFA par kilogramme est également prévue, mais elle est soumise à une condition de transformation locale des productions, une fois les capacités industrielles nationales atteintes.

Ce dispositif s’inscrit dans une stratégie gouvernementale visant à renforcer la valeur ajoutée locale, à soutenir les revenus des producteurs et à réduire la dépendance aux exportations de matières premières non transformées.

La mise en œuvre de cette politique revient au ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, qui multiplie les concertations avec les acteurs de la filière, notamment l’Association interprofessionnelle du coton (AIC), la Société pour le développement du coton (Sodeco), les coopératives de producteurs et les structures techniques d’appui.

Les autorités rappellent que le coton demeure la principale culture d’exportation du Bénin et une source majeure de devises pour l’économie nationale. La campagne 2026-2027, déjà lancée en avril, sera déterminante pour évaluer l’efficacité de cette nouvelle politique incitative.