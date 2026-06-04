Bénin : La scolarité désormais gratuite pour les filles de la 6e à la Terminale

Le gouvernement béninois a annoncé qu’à compter de la rentrée scolaire 2026-2027, la gratuité de la scolarité sera étendue à toutes les filles inscrites de la classe de 6e à la Terminale sur l’ensemble du territoire national, rapporte Bénin web Tv.

Cette mesure vise à réduire les obstacles financiers qui limitent encore l’accès et le maintien des jeunes filles dans l’enseignement secondaire. Les autorités béninoises considèrent l’éducation des filles comme un levier essentiel pour le développement humain, la réduction des inégalités et la lutte contre la pauvreté.

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Concrètement, cette décision devrait alléger considérablement les charges supportées par les familles et contribuer à diminuer les abandons scolaires liés aux difficultés économiques, notamment dans les zones rurales et les milieux les plus vulnérables.

Au-delà de son impact social immédiat, la réforme ambitionne d’accroître la présence des filles dans les cycles d’enseignement secondaire et supérieur, de renforcer leur autonomisation et de favoriser l’émergence d’une génération de femmes mieux formées, capables de jouer un rôle accru dans la vie économique et citoyenne du pays.

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Par ailleurs, le gouvernement a annoncé une enveloppe de 20 milliards de FCFA destinée à accélérer l’accès à l’eau potable et à l’électricité dans les établissements publics qui en sont encore dépourvus. Cette initiative s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue des conditions d’apprentissage des élèves.

Dans le sous-secteur de l’enseignement supérieur, un comité a également été mis en place pour examiner les conditions de relance et d’amélioration des œuvres sociales universitaires, notamment le transport, l’hébergement et la restauration. Les conclusions de ses travaux seront présentées lors d’une prochaine session du Conseil des ministres.