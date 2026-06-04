Communiqué | Résultats du tirage du Faso Loto KOUNANDIA du Mercredi 3 Juin 2026

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🎥 TIRAGE FASO LOTO 5/90 – « Kounandia »
📅 Résultats du Tirage – Mercredi 03 Juin 2026
🎟️ Tirage N° 2026/066
Les numéros gagnants sont : 03 – 46 – 63 – 66 – 89 🎉
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Faso Loto, le rendez-vous de la chance ! 🍀
⚠️ Jeu interdit aux moins de 18 ans. Jouez avec responsabilité
 
     
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